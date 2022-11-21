CATEGORÍA: UNICA FEMENINO
Fecha 7 Fixture Cat. UNICA
LIBERAL ARG. LIBRE
FOMENTO 2-3 9 DE JULIO; SAN LORENZO 1-3 CHACARITA; POLICIAL 1-1 SOEM
CATEGORÍA:UNICA
Fecha 6 Fixture Cat. UNICA
POLICIAL LIBRE; FOMENTO 3-0 SANTA CRUZ; UTA 1-1 GRAL PAZ; LA ESTACION – C.E.C;
ZONA «B»
Fecha 6 Fixture Cat. UNICA
DEP. JUVENTUD 1-1 UTHGRA; CAI-SA 1-0 NINO (NP); SOEM 2-2 JUV. DE LA FALDA
CATEGORÍA: MAXI
ZONA «A»
Fecha 6 Fixture Cat. MAXI
CHACARITA 0-3 LAS PIRQUITAS; CAI-SA 4-1 FOMENTO; SOEM 6-0 LOS AMIGOS
INTERZONAL
REV 4-1 MADERERA
ZONA «B»
Fecha 6 Fixture Cat. MAXI
DEP. JUVENTUD 2-2 SAN LORENZO; TESORIERI 2-0 UTA; SALTA CENTRAL 0-0 LIBERAL ARG.
INTERZONAL
REV 4-1 MADERERA
CATEGORÍA: SUPER MAXI
Fecha 6 Fixture Cat. SUPER MAXI
POLICIAL LIBRE
LAS PIRQUITAS 3-5 CAI-SA; SOEM 2-2 UTHGRA; LOS AMIGOS 4-0 BCO CATAMARCA
ZONA «B»
Fecha 6 Fixture Cat. SUPER MAXI
SAN RAMON 1-2 SAN LORENZO; NINO 3-2 CHACARITA; LA ESTACION – UTA; POLICIAS RET. 1-0 TESORIERI
CATEGORÍA: SUPER SENIOR
SEMIFINAL (VUELTA)
Local Res. Visitante
Categoría SUPER SENIOR 1º AL 4º LUGAR
NINO P=(3) 3-2 REV P=(4); CIRCULO MEDICO – LOS AMIGOS
Categoría SUPER SENIOR 5º AL 8º LUGAR
POLICIAS RET. 1-0 TESORIERI; CAI-SA 1-1 C.E.C
ZONA «A»
Cat. SUPER SENIOR
UTHGRA 0-2 SIND.VIAL; GRAL. PAZ 0-1 SANTA CRUZ
INTERZONAL
SAN LORENZO 2-0 BANCO NACION
ZONA»B»
SUPER SENIOR
SOEM 1-3 FOMENTO; EL AUTENTICO 1-1 UTA
INTERZONAL
SAN LORENZO 2-0 BANCO NACION
CATEGORÍA MÁSTER
Fecha 3 Fixture Cat. MASTER
PUESTO 1º AL 6° LUGAR
CIRCULO MEDICO 2-0 9 DE JULIO; INDEPENDIENTE 0-3 BANCO NACION; NINO 1-1 EL AUTENTICO
Fecha 3 Fixture Cat. MASTER
PUESTO 7º AL 11° LUGAR
LIBRE LIBERAL ARG.; LOS AMIGOS 1-4 C.E.C; TESORIERI 0-3 GRAL. PAZ
CATEGORÍA: SUPER MASTER
Fecha 13 Fixture Cat. SUPER MASTER
UTA 7-0 TESORIERI; C.E.C 7-2 9 DE JULIO; BCO CATAMARCA 0-2 CIRCULO MEDICO; POLICIAL RET. 2-2 LIBERAL ARG.
CATEGORÍA: GRADUADOS
Fecha 3 Fixture Cat. GRADUADOS
PUESTOS DEL 1° AL 6° LUGAR
POLICIAS RET. 1-1 FOMENTO; MADERERA 0-3 C.E.C «B»; REV «B» 0-0 REV «A»
Fecha 3 Fixture Cat. GRADUADOS
PUESTOS DEL 7° AL 10° LUGAR
LOS AMIGOS 0-2 LIBERAL ARG.; C.E.C «A» 0-5 ASTRADA
Fuente: El Chasqui Digital