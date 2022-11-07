TORNEO CLAUSURA «TASA LOPEZ»

UNICA FEMENINO
Fecha 5 Fixture Cat. UNICA

FOMENTO LIBRE

SAN LORENZO 0-1 LIBERAL ARG.

SOEM 2-1 9 DE JULIO

POLICIAL 0-4 CHACARITA

CATEGORÍA:UNICA MASCULINO

CUARTO DE FINAL (VUELTA)
Categoría UNICA 1º AL 8º LUGAR

SAN LORENZO 2-2 BANCO NACION
ODONTOLOGOS 3-3 SALTA CENTRAL
SIND. VIAL 1-2 SAN RAMON
EL AUTENTICO 2-2 CIRCULO MEDICO

Categoría UNICA 9º AL 16º LUGAR
REV 3-3 CHACARITA
LOS AMIGOS 3-1 MADERERA
BCO CATAMARCA 3-2 9 DE JULIO
LIBERAL ARG. 2-1 TESORIERI

Fecha 4 Fixture Cat. UNICA

ZONA «A»

SANTA CRUZ LIBRE

POLICIAL 3-1 C.E.C

FOMENTO 2-0 GRAL PAZ

LA ESTACION 1-0 UTA (NP)

ZONA «B»

Fecha 4 Fixture Cat. UNICA

DEP. JUVENTUD 1-1 CAI-SA

UTHGRA 0-0 SOEM

NINO 4-1 JUV. DE LA FALDA

CATEGORÍA: MAXI

CUARTO DE FINAL (VUELTA)
Categoría MAXI 1º AL 8º LUGAR

CIRCULO MEDICO 2-2 NINO
SAN RAMON 6-0 BANCO NACION
EL AUTENTICO RP BCO CATAMARCA
ASTRADA S SANTA CRUZ

Categoría MAXI 9º AL 16º LUGAR
9 DE JULIO 2-1 UTHGRA
ODONTOLOGOS P=(10) 1-0 JUV. DE LA FALDA P=(9)
POLICIAS RET. 2-3 POLICIAL
INDEPENDIENTE 6-0 C.E.C

Fecha 4 Fixture Cat. MAXI

ZONA «A»

FOMENTO 1-1 REV

PIRQUITAS 3-1 LOS AMIGOS

CAI-SA 0-2 SOEM

INTERZONAL

CHACARITA 2-3 SAN LORENZO

ZONA «B»

Fecha 4 Fixture Cat. MAXI

MADERERA 1-3 UTA

DEP. JUVENTUD 2-1 LIBERAL ARG.

TESOROERI 4-3 SALTA CENTRAL

INTERZONAL

CHACARITA 2-3 SAN LORENZO

CATEGORÍA: SUPER MAXI

CUARTO DE FINAL (VUELTA)
Categoría SUPER MAXI 1º AL 8º LUGAR

BANCO NACION P=(3) 1-0 SIND. VIAL P=(4)
FOMENTO P=(4) 0-0 C.E.C P=(2)
REV P=(4) 1-0 SALTA CENTRAL P=(3)
ODONTOLOGOS 3-0 ASTRADA

Categoría SUPER MAXI 9º AL 16º LUGAR
DEP. JUVENTUD 4-1 CIRCULO MEDICO
9 DE JULIO 2-2 LIBERAL ARG.
EL AUTENTICO RP MADERERA
SANTA CRUZ 2-0 JUV. DE LA FALDA

Fecha 4 Fixture Cat. SUPER MAXI

ZONA «A»

CAI-SA LIBRE

POLICIAL 3-1 UTHGRA

LAS PIRQUITAS 2-1 BCO CATAMARCA

SOEM 0-1 LOS AMIGOS

ZONA «B»

Fecha 4 Fixture Cat. SUPER MAXI

CHACARITA 0-1 SAN LORENZO

SAN RAMON 0-0 UTA

NINO 2-3 TESORIERI

LA ESTACION 1-2 POLICIAS RET.

CATEGORÍA: SENIOR
OCTAVOS DE FINAL (IDA)
Categoría SENIOR 1º AL 16º LUGAR

INDEPENDIENTE 2-2 CIRCULO MEDICO

9 DE JULIO 0-2 ASTRADA
DEP. JUVENTUD 1-0 MADERERA
LOS AMIGOS 0-0 NINO
SOEM 1-6 POLICIAL
LAS PIRQUITAS 0-0 BANCO NACION
C.E.C 5-1 UTHGRA
ODONTOLOGOS 0-2 FOMENTO

CUARTO DE FINAL (IDA)
Categoría 17º AL 24º LUGAR

LA ESTACION 1-0 JUV. DE LA FALDA
SAN LORENZO 2-2 POLICIAS RET.
GRAL. PAZ 4-2 TESORIERI
CAI-SA 3-2 SALTA CENTRAL

CATEGORÍA SÚPER SÉNIOR
CUARTO DE FINAL (VUELTA)
Categoría SUPER SENIOR 1º AL 8º LUGAR

NINO 5-2 POLICIAS RET.
C.E.C 0-4 CIRCULO MEDICO
REV 3-0 TESORIERI
CAI-SA 2-1 LOS AMIGOS

ZONA «A»

Fecha 2 Fixture Cat. SUPER SENIOR

GRAL. PAZ 4-0 BANCO NACION

UTHGRA 2-0 SANTA CRUZ

INTERZONAL

SIND. VIAL 1-1 FOMENTO

ZONA»B»

Fecha 2 Fixture Cat. SUPER SENIOR

SAN LORENZO S UTA

SOEM 2-2 EL AUTENTICO

INTERZONAL

SIND. VIAL 1-1 FOMENTO

CATEGORÍA: MASTER
PUESTO 1º AL 6° LUGAR
BANCO NACION 3-1 9 DE JULIO CIRULO
MEDICO 2-0 EL AUTENTICO
INDEPENDIENTE 2-1 NINO

PUESTO 7º AL 11° LUGAR
LIBRE: C.E.C
LIBERAL ARG 1-1 GRAL PAZ

LOS AMIGOS 2-2 TESORIERI

CATEGORIA SÚPER MÁSTER
Fecha 11 Fixture Cat. SUPER MASTER

C.E.C 3-0 UTA

CIRCULO MEDICO 8-0 TESORIERI

LIBERAL ARG. 3-3 9 DE JULIO

POLICIAS RET. 0-1 BCO CATAMARCA

CATEGORÍA: GRADUADOS
Fecha 1 Fixture Cat. GRADUADOS

PUESTOS DEL 1° AL 6° LUGAR

REV «B» 3-0 FOMENTO

REV «A» 2-1 MADERERA

C.E.C «B» 1-2 POLICIAS RET.

Fecha 1 Fixture Cat. GRADUADOS

PUESTOS DEL 7° AL 10° LUGAR

C.E.C «A» 1-0 LIBERAL ARG.

ASTRADA 7-0 LOS AMIGOS

Fuente: El Chasqui Digital

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