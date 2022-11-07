TORNEO CLAUSURA «TASA LOPEZ»
UNICA FEMENINO
Fecha 5 Fixture Cat. UNICA
FOMENTO LIBRE
SAN LORENZO 0-1 LIBERAL ARG.
SOEM 2-1 9 DE JULIO
POLICIAL 0-4 CHACARITA
CATEGORÍA:UNICA MASCULINO
CUARTO DE FINAL (VUELTA)
Categoría UNICA 1º AL 8º LUGAR
SAN LORENZO 2-2 BANCO NACION
ODONTOLOGOS 3-3 SALTA CENTRAL
SIND. VIAL 1-2 SAN RAMON
EL AUTENTICO 2-2 CIRCULO MEDICO
Categoría UNICA 9º AL 16º LUGAR
REV 3-3 CHACARITA
LOS AMIGOS 3-1 MADERERA
BCO CATAMARCA 3-2 9 DE JULIO
LIBERAL ARG. 2-1 TESORIERI
Fecha 4 Fixture Cat. UNICA
ZONA «A»
SANTA CRUZ LIBRE
POLICIAL 3-1 C.E.C
FOMENTO 2-0 GRAL PAZ
LA ESTACION 1-0 UTA (NP)
ZONA «B»
Fecha 4 Fixture Cat. UNICA
DEP. JUVENTUD 1-1 CAI-SA
UTHGRA 0-0 SOEM
NINO 4-1 JUV. DE LA FALDA
CATEGORÍA: MAXI
CUARTO DE FINAL (VUELTA)
Categoría MAXI 1º AL 8º LUGAR
CIRCULO MEDICO 2-2 NINO
SAN RAMON 6-0 BANCO NACION
EL AUTENTICO RP BCO CATAMARCA
ASTRADA S SANTA CRUZ
Categoría MAXI 9º AL 16º LUGAR
9 DE JULIO 2-1 UTHGRA
ODONTOLOGOS P=(10) 1-0 JUV. DE LA FALDA P=(9)
POLICIAS RET. 2-3 POLICIAL
INDEPENDIENTE 6-0 C.E.C
Fecha 4 Fixture Cat. MAXI
ZONA «A»
FOMENTO 1-1 REV
PIRQUITAS 3-1 LOS AMIGOS
CAI-SA 0-2 SOEM
INTERZONAL
CHACARITA 2-3 SAN LORENZO
ZONA «B»
Fecha 4 Fixture Cat. MAXI
MADERERA 1-3 UTA
DEP. JUVENTUD 2-1 LIBERAL ARG.
TESOROERI 4-3 SALTA CENTRAL
INTERZONAL
CHACARITA 2-3 SAN LORENZO
CATEGORÍA: SUPER MAXI
CUARTO DE FINAL (VUELTA)
Categoría SUPER MAXI 1º AL 8º LUGAR
BANCO NACION P=(3) 1-0 SIND. VIAL P=(4)
FOMENTO P=(4) 0-0 C.E.C P=(2)
REV P=(4) 1-0 SALTA CENTRAL P=(3)
ODONTOLOGOS 3-0 ASTRADA
Categoría SUPER MAXI 9º AL 16º LUGAR
DEP. JUVENTUD 4-1 CIRCULO MEDICO
9 DE JULIO 2-2 LIBERAL ARG.
EL AUTENTICO RP MADERERA
SANTA CRUZ 2-0 JUV. DE LA FALDA
Fecha 4 Fixture Cat. SUPER MAXI
ZONA «A»
CAI-SA LIBRE
POLICIAL 3-1 UTHGRA
LAS PIRQUITAS 2-1 BCO CATAMARCA
SOEM 0-1 LOS AMIGOS
ZONA «B»
Fecha 4 Fixture Cat. SUPER MAXI
CHACARITA 0-1 SAN LORENZO
SAN RAMON 0-0 UTA
NINO 2-3 TESORIERI
LA ESTACION 1-2 POLICIAS RET.
CATEGORÍA: SENIOR
OCTAVOS DE FINAL (IDA)
Categoría SENIOR 1º AL 16º LUGAR
INDEPENDIENTE 2-2 CIRCULO MEDICO
9 DE JULIO 0-2 ASTRADA
DEP. JUVENTUD 1-0 MADERERA
LOS AMIGOS 0-0 NINO
SOEM 1-6 POLICIAL
LAS PIRQUITAS 0-0 BANCO NACION
C.E.C 5-1 UTHGRA
ODONTOLOGOS 0-2 FOMENTO
CUARTO DE FINAL (IDA)
Categoría 17º AL 24º LUGAR
LA ESTACION 1-0 JUV. DE LA FALDA
SAN LORENZO 2-2 POLICIAS RET.
GRAL. PAZ 4-2 TESORIERI
CAI-SA 3-2 SALTA CENTRAL
CATEGORÍA SÚPER SÉNIOR
CUARTO DE FINAL (VUELTA)
Categoría SUPER SENIOR 1º AL 8º LUGAR
NINO 5-2 POLICIAS RET.
C.E.C 0-4 CIRCULO MEDICO
REV 3-0 TESORIERI
CAI-SA 2-1 LOS AMIGOS
ZONA «A»
Fecha 2 Fixture Cat. SUPER SENIOR
GRAL. PAZ 4-0 BANCO NACION
UTHGRA 2-0 SANTA CRUZ
INTERZONAL
SIND. VIAL 1-1 FOMENTO
ZONA»B»
Fecha 2 Fixture Cat. SUPER SENIOR
SAN LORENZO S UTA
SOEM 2-2 EL AUTENTICO
INTERZONAL
SIND. VIAL 1-1 FOMENTO
CATEGORÍA: MASTER
PUESTO 1º AL 6° LUGAR
BANCO NACION 3-1 9 DE JULIO CIRULO
MEDICO 2-0 EL AUTENTICO
INDEPENDIENTE 2-1 NINO
PUESTO 7º AL 11° LUGAR
LIBRE: C.E.C
LIBERAL ARG 1-1 GRAL PAZ
LOS AMIGOS 2-2 TESORIERI
CATEGORIA SÚPER MÁSTER
Fecha 11 Fixture Cat. SUPER MASTER
C.E.C 3-0 UTA
CIRCULO MEDICO 8-0 TESORIERI
LIBERAL ARG. 3-3 9 DE JULIO
POLICIAS RET. 0-1 BCO CATAMARCA
CATEGORÍA: GRADUADOS
Fecha 1 Fixture Cat. GRADUADOS
PUESTOS DEL 1° AL 6° LUGAR
REV «B» 3-0 FOMENTO
REV «A» 2-1 MADERERA
C.E.C «B» 1-2 POLICIAS RET.
Fecha 1 Fixture Cat. GRADUADOS
PUESTOS DEL 7° AL 10° LUGAR
C.E.C «A» 1-0 LIBERAL ARG.
ASTRADA 7-0 LOS AMIGOS
Fuente: El Chasqui Digital