La intendente de Valle Viejo, Susana Zenteno, sufrió en las últimas horas el alejamiento de uno de sus funcionarios. Se trata de Daniel Tello, quien estaba al frente de la subsecretaría de Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Familia.

Tello utilizó la red social Facebook para informar a la población la presentación de su renuncia, la que estuvo apoyada -según explicó- en «diferencias de criterios, frente a determinadas dinámicas institucionales».

«Estimados, a los fines que me desvinculen de las responsabilidades que me unían al cargo, el viernes por la tarde comuniqué mi decisión de renunciar a la función que desempeñaba en la Municipalidad de Valle Viejo, acción que administrativamente formalicé hoy. Decisión tomada, por diferencias de criterios, frente a determinadas dinámicas institucionales. Tal cual se lo expresé a la Sra. Intendenta, agradezco la oportunidad que me brindó de gestionar para nuestros vecinos y vecinas. Oportunidad que retribuí trabajando», describe Tello en su escrito.

Y agrega: «Agradezco a funcionarias y funcionarios, de organismos nacionales, provinciales, de otros municipios y de la municipalidad, con los que articulamos respuestas en estos 38 meses de gestión. Funcionarias y funcionarios, no solamente dependientes del poder ejecutivo, sino también de los poderes judicial y legislativo. Agradezco también a ese eficiente equipo de trabajo que conformamos en la Subsecretaría. Un área que funcionó desde el minuto uno de la gestión, porqué sabíamos qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo. Un área, que en 38 meses de gestión, jamás recibió denuncias por mala atención, ni por impericia, ni por inobservancia, de su propósito institucional. Un área, con mucho respeto hacia la institucionalidad de la Municipalidad. Un área, que en diciembre de 2020, de 2021 y de 2022, presentó públicamente su Informe Anual de Gestión, garantizando transparencia. Un área, que es referencia municipal, en materia de promoción, protección y restitución de derechos.

Además, agradezco a cada vecino y a cada vecina que vieron en mi, alguien en quien podían confiar. Porque me abrieron la puerta de su casa, porque me hicieron parte de su dolor, de sus necesidades, de sus sueños y también de sus buenos sentimientos. Muchas gracias vecinos y vecinas, me llevo valiosísimas anécdotas, que me hicieron crecer profesionalmente y humanamente; esto último, lo verdaderamente importante. Trabajar para ustedes; tremendo honor y gratificación.

Muchísima suerte a quien me suceda en el cargo, dejo la Planificación y la Programación de actividades; presentadas el pasado 10 de febrero. Ambas herramientas formuladas en secuencia a todo lo trabajado, puntualizando respuestas organizadas para las causas/consecuencias de los problemas sociales de Valle Viejo.

Por último, mi desvinculación de la gestión de la Municipalidad, es también del proyecto político que conduce la Sra. Susana Zenteno».