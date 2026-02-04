En el estadio Antonio Ricardo Bollea, y con la mirada puesta en el inicio de la Liga Federal 2026, pautada para fines de Febrero o comienzos de Marzo (no definido por CAAB aún), Red Star comenzó los trabajos el último lunes, a cargo de Rodrigo Soria, que será el entrenador principal del plantel en lo que será la 4ta participación consecutiva del estrellado en Liga Federal.

El segundo al mando será otro de los profes del club, en este caso Gastón Saracho, técnico de la U15 en la institución. Completando el cuerpo técnico: Franco Zalazar como preparador físico, Nahuel Herrera el Kinesiólogo y Ricardo Moreyra de Utilero.

Las nuevas caras del equipo radican en dos ex Hindú: Jorge Cirillo Tomassi, de gran 2025, ocupando plaza de U21, y Bautista Ogas, que saldrá como Juvenil; y la vuelta de Gustavo Nieva, tras su paso en el PreFederal en La Pampa, jugando en Juventud Unida de Alpachiri; conformando un plantel 100% catamarqueño.

El conjunto de calle Sarmiento tendrá 6 rivales en la fase inicial: Talleres de Tafí Viejo, Mitre y Belgrano, todos de Tucumán, 9 de Julio (Salta), El Carmen Municipal (Jujuy) y Montmartre, con el objetivo de clasificar a los play-offs de la Zona NOA, en el torneo que reúne a 92 equipos de todo el país.