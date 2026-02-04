La Corte de Justicia de Catamarca llevó adelante este martes 3 de febrero de 2026 el acto de toma de juramento a nuevos magistrados y funcionarios que se incorporan al Poder Judicial provincial, en una ceremonia desarrollada en la sede judicial y enmarcada en el proceso de fortalecimiento institucional del sistema de justicia.

A las 11:00 horas prestó Juramento de Ley el Dr. Carlos Horacio Brizuela, quien asumió formalmente como Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, integrándose a uno de los órganos fundamentales del fuero penal de la provincia.

Más tarde, a las 11:30 horas, se realizó el juramento de las nuevas Secretarias y Secretarios de Corte. En ese marco, la Dra. María Eugenia Avellaneda fue designada como responsable del Departamento de Comunicación Judicial; la Dra. Valeria del Valle Olivera Hausberger asumió al frente de la Secretaría de Justicia de Paz; y el Dr. José Santiago Barrionuevo tomó posesión del cargo en la Secretaría de Sumarios.

Finalmente, la Dra. María Pilar Sosa Cano prestó juramento como Secretaria de Cámara, desempeñándose en la Secretaría Penal de la Corte de Justicia, completando así la nómina de nuevas autoridades que pasan a integrar el funcionamiento del Poder Judicial de Catamarca.