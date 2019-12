La decisión del ministro de Educación, Francisco Gordillo, de designar a Rubén Martí como director de Educación Privada y Municipal sigue sumando rechazos dentro de la oposición, pero especialmente desde el oficialismo, que no dudó en cuestionarlo por su postura en contra de aquellos que respaldaban el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Los diputados Adriana Díaz y Maximiliano Rivera (FT) fueron críticos de la designación, y

también dirigentes de la Juventud Radical expresaron su preocupación.

En su perfil de Facebook, la diputada y presidenta del Partido Intransigente, Adriana Díaz, publicó un comunicado en el que se declaró en alerta por la designación del nuevo funcionario. “Quienes venimos trabajando por la vigencia de los derechos humanos en general, y en particular los de niños, niñas y adolescentes a recibir en todos los establecimientos educativos la Educación Sexual Integral, así como salud sexual y reproductiva entre otros, no podemos menos que preocuparnos por ésta designación”, disparó la legisladora, que adjuntó a su escrito el enlace a la editorial Cara y Cruz que se publicó en la edición del sábado de El Ancasti.

En este sentido, dijo que espera “que no vayamos hacia un retroceso en las políticas implementadas hasta el momento por el Gobierno provincial, y que se gestione en consonancia con lo anunciado por el actual ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien dijo que sus ejes serán paritarias docente y ESI”.

A ella se suman las críticas de Maximiliano Rivera, que fueron expresadas cuando se conoció que Martí ocuparía el cargo. “No comparte este señor los valores que proclamamos desde el Frente de Todos”, se animó a decir el diputado, y agregó que el nuevo director de Privada “deberá dar algunas explicaciones en la Legislatura en caso de asumir funciones, respecto de sus opiniones acerca de los derechos de los niños y niñas, y adolescentes”.

Oposición

En sintonía con estos planteos y en respaldo de la diputada Natalia Saseta (JPC), que había sido muy crítica con la

nueva designación, se expresó la dirigente de la Juventud Radical, María Lila “Petu” Castillo, quien simplemente le

dijo “gracias” a Saseta por sus expresiones respecto del nuevo director.

En la misma línea se expresó una de las coordinadores del Observatorio de Género del Instituto Moisés Lebensohn, organismo que pertenece a la UCR. “¡Repudio a cuanto retrógrado esté a cargo de ejecutar políticas públicas! Que él siga pensando como le guste, pero que no esté a cargo de las políticas para todos todas y todes”, lanzó en las redes la

dirigente, que también respaldó los dichos de Saseta.

funcionario público y tenés que aplicar políticas que incluyan a todos, es necesaria una actitud abierta y criteriosa.

Dudo que las tenga”, señaló.

Por su parte, la extitular de la Delegación local del INADI, María Luisa Moreno, aseguró que comparte “cada una de las palabras” de Saseta, y deseó que el Ministerio revea la designación de Martí.

“Todavía me acuerdo cuando este señor me mencionó en una ‘lista’ junto a otras personas por haber tomado postura frente a la IVE y expresando palabras pocos felices. Tuve que enviarle una carta documento para que ratifique o rectifique sus dichos frente a mi persona”, recordó.

En diálogo con El Ancasti, la diputada provincial de Juntos por el Cambio lamentó que hayan designado al apoderado legal del Colegio Padre Ramón de la Quintana en el Ministerio, aseguró que Martí “no es una persona muy abierta al diálogo” y que su elección significa “dar un paso atrás en la lucha por la implementación de la Educación Sexual Integral en las escuelas”.

Cargo fundamental

Pero además, Saseta cuestionó que con su nuevo cargo Martí se ubicaría en una posición de poder para definir cuestiones como el costo de la matrícula de los colegios privados, cuando hace apenas un mes atrás el ahorafuncionario era uno de los impulsores de un reclamo en contra de una resolución del propio Ministerio de Educación.

En medio de esa disputa con el entonces ministro Daniel Gutierrez, Martí cuestionó el límite al cobro de cuotas y aranceles a los colegios privados y aseguró que se había decidido motivada por “algún rencor”. La norma había sido dispuesta por el Ministerio para poner límites al cobro excesivo de aranceles de inscripción por parte de los colegios privados para el próximo año, y Gutierrez había cuestionado a las instituciones privadas al señalar que

reciben una subvención del 100% para el pago de la Planta Orgánica Funcional.

Otros repudios

La elección de Martí generó rechazos incluso antes de hacerse oficial, y despertó el enérgico repudio de distintas agrupaciones feministas, que lo cuestionan por su ferviente militancia en contra de la aprobación del proyecto de IVE, por el que tomó especial trascendencia el año pasado.