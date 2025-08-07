Tras el acto de apertura de sobres para la construcción de 152 dúplex en Valle Chico, el gobernador Raúl Jalil en diálogo con la prensa, puso en valor la continuidad de la obra pública en Catamarca, pese al difícil contexto económico nacional. En ese marco, resaltó que la mayoría de los proyectos en marcha se financian con recursos propios y fondos provenientes de la minería.

«El único financiamiento externo que tenemos hoy es para la obra de agua y cloacas en Valle Viejo, que se ejecuta con fondos del BID», detalló el mandatario. Además, anunció junto a su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, la futura licitación del acueducto Quiroz Frías, que beneficiará al departamento La Paz.

Consultado sobre la relación con el Gobierno nacional y los recientes vetos del presidente Javier Milei, Jalil evitó profundizar en críticas, pero reafirmó su postura de diálogo: «Siempre hay tiempo para acordar», sostuvo, en un llamado a los consensos.

Respecto al calendario electoral, confirmó que se firmaron convenios con la Justicia Federal y Provincial para garantizar el operativo de los comicios de octubre. «Habrá más mesas y más escuelas», aseguró. También anticipó que el próximo 17 de agosto se conocerán los nombres que integrarán las listas del oficialismo, aunque remarcó que «la prioridad es seguir gestionando».

En relación con el desarrollo minero, Jalil compartió detalles de su reciente viaje a Europa, donde mantuvo reuniones con representantes de grandes compañías como Glencore, Río Tinto, Zijin y Aramed. Destacó el potencial exportador de la provincia y reveló que el proyecto MARA «puede ser el primero en exportar cobre en Argentina». Además, mencionó avances tecnológicos para la extracción de litio que permitirían reducir el uso de agua casi a cero.

El gobernador también se refirió al contexto económico local y la situación salarial. Aseguró que «este mes hubo un aumento importante» y que las paritarias ya fueron firmadas hasta fin de año. Defendió la salud fiscal de la provincia, destacando que solo el 1% del presupuesto se destina al pago de deuda, lo que permite continuar invirtiendo en obra pública y salarios. En ese sentido, ratificó el objetivo político: «Estamos trabajando para ganar la elección».