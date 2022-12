En una entrevista extensa, el gobernador Raúl Jalil abordó un amplio abanico de

temas sobre lo que fue su gestión este año y lo que se proyecta para el 2023.

Entre esos tópicos estuvo la tirantez ente el Gobierno y la oposición para

establecer entendimientos en políticas de Estado. Jalil reconoció que no hay un

canal de diálogo con la oposición aunque, sin perjuicio de ello, insistió en la

necesidad de encontrar puntos de entendimiento aludiendo con ello a una reforma

de la Constitución provincial, una de las materias pendientes del justicialismo local.

Aparte, el Gobernador comentó que la administración de los polideportivos (sur,

norte y del barrio 920 Viviendas) pasará al municipio capitalino y que lo mismo se

hará en Valle Viejo. En la entrevista, Jalil defendió a la Comisión Evaluadora para

la designación de magistrados y fiscales (recuestionada por la oposición tras el

homicidio de Juan Carlos Rojas) y una crítica a legisladores nacionales del

radicalismo: “Solo van a Buenos Aires a hablar mal de Catamarca”.

A lo largo del reportaje realizado por Radiomanías, el Gobernador fue refiriéndose

a la relación con la oposición. Para el caso, insistió que se debe “ir a una cultura

del consenso y terminar con la cultura de la polémica, para eso tenemos un

gobierno abierto”. En esta línea, deslizó que como Gobernador le gustaría “que

nos pongamos de acuerdo en 10 temas no más, de qué pensamos y qué hay que

reformar de la Constitución”.

En otro tramo, Jalil dijo que vio con sorpresa que el senador nacional Flavio Fama

“nos haya llamado enemigos a Lucía Corpacci, Gustavo Saadi y a mí”. “Nosotros

no somos enemigos de nadie, en la política el diálogo tiene que ser la base de

todo consenso y nos gustaría ponernos de acuerdo en diferentes temas, como en

la minería, donde ofrecimos a la oposición que alguien integre el Fideicomiso y

Camyen”, agregó el mandatario.

Luego, indicó que le queda pendiente “conseguir algún canal de diálogo” con la

oposición, aludiendo puntualmente al radicalismo. “Me preocupa cuando en una

convención nos tratan de enemigos”, dijo para acotar que tanto el Poder Judicial

como el Ejecutivo necesitan “una reforma”. “Son cosas que podemos dialogar,

dialogué con Oscar Castillo en su momento”, recordó el mandatario en referencia

a que hubo contacto con la oposición en el pasado a diferencia de la actualidad.

Sobre este último eje, consideró que los legisladores nacionales de la oposición

“solo van a Buenos Aires a hablar mal de Catamarca, tienen el récord de hablar

mal de una provincia”. “No digo que somos perfectos, todos cometemos errores y

soy autocrítico, pero los mendocinos defienden Mendoza mientras acá el único

tema que hay es el avión (sanitario) cuando hay muchos temas importantes”,

contrastó.

Por otra parte, se refirió al pedido opositor de que precise públicamente la fecha

de elecciones. Sobre este eje, dijo que tanto él como Corpacci tuvieron una

diferencia “con lo que fueron los anteriores gobernadores” en relación a las fechas.

Además, indicó que se va a aplicar la simultaneidad por los costos que implica una

elección: “Cuesta alrededor de 1000 millones de pesos en todo su conjunto”.

Incluso, remarcó que la decisión también “es parte de ir acompañando al Gobierno

Nacional”, más allá de que “cada provincia tiene sus propias realidades”.

En tanto, se le consultó por una eventual reelección a Gobernador. Con cautela,

respondió: “Lo vamos a decidir el año que viene, tranquilos. Todas las decisiones

se toman en su momento, por ahora hay que dedicarse a la gestión”.

Traspaso de los polis, remodelación del Estadio y obras proyectadas

En la entrevista, el Gobernador indicó que se pasará la administración de los

polideportivos norte, sur, y de las 920 al municipio capitalino, mientras que la

gestión del Estadio Bicentenario continuará en manos de la Provincia. Además,

señaló que en la localidad chacarera de Santa Rosa se construirá un polideportivo

y que al igual que en la Capital, la administración será de la comuna. También

mencionó que en los próximos días comenzará la construcción del Polideportivo

en las Mil viviendas de la Capital.

En cuanto a la remodelación del Coloso de la Montaña, comentó que el proyecto

ejecutivo (financiado por el CFI) está listo y que el ministro de Infraestructura,

Eduardo Niederle, “va a comentar en una audiencia pública” los puntos centrales

del proyecto. También mencionó que se busca construir una cancha golf entre la

Quebrada de Moreira y el Estadio. Con ello, se descartó el autódromo, puesto que

“no se puede hacer ahí por los ruidos”, con lo cual “hay que pensar en Valle Viejo”.

La defensa a la Comisión Evaluadora

En otro tramo del reportaje, el mandatario defendió la Comisión Evaluadora para la

designación de magistrados y funcionarios judiciales luego que la oposición pida el

regreso del Consejo de la Magistratura tras el homicidio a Juan Carlos Rojas. En

primer lugar indicó que no designó a Laureano Palacios como fiscal penal de

Instrucción Nº 2. Luego dijo que “critican mucho a la Comisión, pero es muy

importante, primero porque no está la política”. “Ahora se ve a nivel nacional el

problema del Consejo e inclusive mucha gente de la política quiere ingresar a la

Comisión”.