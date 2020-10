Anoche, el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, informó a través de las redes

sociales que por la detección de un caso positivo de COVID-19 en uno de los

integrantes de su custodia decidió aislarse y realizarse el hisopado.

La medida se extendió a parte de su equipo de colaboradores que mantuvieron

contacto con la persona contagiada. De acuerdo a lo que pudo conocer este medio,

anoche se sometió al análisis que detecta el contagio al personal que compartió

actividades con el custodio y de forma preventiva, se hizo extensivo a quienes

acompañaron al jefe de Estado local en sus actividades. Para el caso, parte del

equipo que integra la comitiva del mandatario provincial permanece en aislamiento en

un hotel de la ciudad Capital.

El propio Jalil fue quien en sus cuentas de Twiter y Facebook dio la noticia. “Hoy me

informaron que un integrante de la custodia de la Gobernación dio positivo para

coronavirus. Por eso he decidido realizar un hisopado inmediatamente y aislarme

junto a parte del equipo de trabajo. Tenemos que cuidarnos entre todos y seguir las

medidas de prevención”.

La comunicación a través de las redes sociales alertó a funcionarios que ayer

participaron de actos de gobierno, como ser la inauguración del Multiespacio de

Tecnologías Educativas “Escuela Activa” y la visita al vivero del Campo Demostrativo

“La Viñita”. Los funcionarios aguardaban expectantes los resultados del hisopado al

Gobernador para tomar la medida preventiva de aislamiento.

Entre quienes compartieron la agenda de Jalil ayer se encuentran el ministro de

Educación, Francisco Gordillo, el ministro de Inversión y Desarrollo, Aldo Sarquís; la

presidenta de la cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, y los legisladores Augusto

Barros, Oscar Vera, Marcelo Murúa y Verónica Mercado.

Por la participación de estos actores la situación podría impactar hoy en la cámara

baja de la legislatura, cuando se prevé el desarrollo de una nueva sesión ordinaria.

Ya en el pasado, cuando el mandatario salió de la provincia, la oposición lo cuestionó

por no someterse al aislamiento obligatorio (cuando se visita provincias con

circulación comunitaria) e incluso asistir al palacio legislativo horas después de

arribar de Buenos Aires.

Ayer confirmaron 13 positivos y 21 recuperados

El Comité Operativo de Emergencias (COE) informó que hasta las 22.00 de anoche,

se han detectado 13 nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia de

Catamarca. El total acumulado de positivos detectados asciende a 373.

De los 13 casos positivos detectados ayer, ocho fueron procesados por el Laboratorio

Central del ministerio de Salud, cuatro por un laboratorio privado de Tucumán y uno

por un laboratorio privado de Salta.

Los casos positivos detectados ayer corresponden a Capayán (1 – nodo Servicio

Penitenciario), Capital (7), Belén (4 – nodo empresa minera) y Salar del Hombre

Muerto (1 – nodo empresa minera). De los casos detectados ayer, cinco

corresponden a contactos estrechos de casos confirmados, dos se encuentran en

estudio epidemiológico y seis corresponden a contagios por conglomerado.

Hasta las 22.00 de ayer se registraron 21 nuevos pacientes recuperados, que

corresponden al conglomerado empresa minera Salar del Hombre Muerto. Por esta

razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, 165

casos se consideran activos.

El COE informa que la persona menor de edad que se encontraba aislada en el

HINEP fue trasladada junto a su madre al sector de leves del Hospital Malbrán.

Además, de la Minera en el límite con Salta vendrán a Capital tres personas, una de

ellas positiva de COVID, y realizarán aislamiento en establecimiento hotelero con los

controles correspondientes.

La UTI del Malbrán tiene dos pacientes alojados: un caso positivo ya informado que

permanece con Asistencia Respiratoria Mecánica y un paciente caso sospechoso.

