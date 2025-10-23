El gobernador Raúl Jalil visitó la ciudad de Belén como parte de su recorrida por el Oeste provincial, donde junto al intendente Cristian Yapura supervisó distintas obras en ejecución que apuntan a mejorar la infraestructura sanitaria y urbana.

Una de las principales obras que se lleva adelante en tierras belichas es el nuevo Hospital de Belén, que tiene un avance de casi el 40% y se espera que esté finalizado a finales de 2026.

Tras la recorrida por la obra, el Gobernador destacó la relevancia de este nuevo edificio para toda la región: “El nuevo Hospital de Belén va a ser la referencia de todo el Oeste catamarqueño porque va a poder brindar atención de alta complejidad y está ubicado en un punto estratégico de la región”.

El futuro nosocomio contará con tecnología médica de alta complejidad y equipamiento de última generación, destinado a fortalecer el sistema de salud de la región. Tiene una superficie total de 9.200 metros cuadrados, lo que lo define como el centro sanitario más grande del oeste catamarqueño y uno de los más relevantes de toda la provincia. Este emprendimiento representa una de las inversiones en salud pública más significativas de los últimos años y es financiado con fondos provenientes de regalías mineras, además de aportes de las empresas estatales YMAD y CAMYEN.

De la recorrida también participaron el vicegobernador Rubén Dusso, la senadora departamental Soledad Blas, el dirigente Juan Pablo Sánchez, entre otras autoridades provinciales y comunales.