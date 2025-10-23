La Libertad Avanza Catamarca culminó su campaña con una gran caravana que recorrió los principales puntos del Valle Central, marcando el último tramo antes de las elecciones del 26 de octubre.

La actividad comenzó en El Desmonte, en el departamento Fray Mamerto Esquiú, donde decenas de vehículos y militantes se concentraron desde temprano para iniciar el recorrido. La caravana avanzó luego por el departamento Valle Viejo, sumando a lo largo del trayecto a vecinos, simpatizantes y dirigentes que acompañaron con banderas, bocinazos y consignas de apoyo.

El cierre tuvo lugar en la Plaza La Alameda, en pleno centro de la Capital, donde los candidatos locales y referentes del espacio agradecieron el acompañamiento recibido durante toda la campaña.

“Este recorrido simboliza el esfuerzo de cada catamarqueño que quiere un verdadero cambio para la provincia”, expresaron los dirigentes, destacando el entusiasmo y la participación ciudadana en las últimas semanas.

La jornada se desarrolló en un clima de alegría y compromiso, consolidando el mensaje de unidad de La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones.