Sobre una amplia amalgama de temas habló el gobernador Raúl Jalil, entre ellas, los

sindicatos, la reforma del Estado, las iniciativas que se enviarán a la Legislatura y el

pedido de ampliación para la toma de deuda. En este marco, indicó que salvo en las

áreas de Seguridad y Salud, el resto de los nombramientos del personal quedó

totalmente frenado. Además, remarcó que peso que entre a las arcas del gobierno

será destinado a las personas que no tienen por los efectos colaterales de la

pandemia.

En diálogo con La Brújula, el jefe de Estado comentó que se prevé el ingreso de 50

postulantes a la Policía de forma mensual y en la medida de las posibilidades

financieras. Es que, según dijo, “vamos a depender mucho de conseguir un

medicamento para que se acelere la actividad económica hacia la normalidad” por

cuanto la pandemia repercute fuertemente en la recaudación.

“Nosotros ya ingresamos a personal de Seguridad y con estos 50 aspirantes

acumulamos 200 policías”, deslizó Jalil para acotar que paralelamente “tampoco se

están jubilando porque Anses comenzó a funcionar la semana pasada”.

“Necesitamos que se pueda jubilar gente para nombrar”, agregó.

“Si se puede acelerar (la adhesión al beneficio previsional) lo vamos a hacer pero por

ahora lo único que ingresó al Estado son los 200 policías y van a ingresar también

cuando haya bajas en Salud, lo demás, va a estar totalmente parado”, subrayó el

Gobernador.

Asistencia y obras

Por otra parte, el mandatario señaló que hay una serie de proyectos de obra pública

“que están encaminados pero lamentablemente la pandemia nos hace caminar más

despacio”. Además, indicó que les comunicó a los empresarios y a la gente en

general que “el Gobierno va a estar con los que menos tienen y los que no pueden

trabajar”.

Precisamente con los emprendedores remarcó que aquellos que “pueden mantener

más del 70 por ciento del trabajo, es decir las empresas privadas que mantienen un

nivel de venta alto, no vamos a poder dar ayuda”.

Vinculado al sector privado, Jalil estimó que la semana que viene “estaremos

presentando la ley de emergencia para las empresas de turismo, agencias, hoteles y

restaurantes”. “Hoy tenemos que enfocarnos en los que no pueden trabajar y en los

que menos tienen”, remarcó.

En esta línea, calculó que el lunes de la semana que viene ingresará “la nueva ley de

emergencia para los hoteles”. “Tenemos que dedicarnos a quienes no tienen trabajo”,

sostuvo el Gobernador para llamar a “la reflexión a los sindicatos y a todos porque

hoy si hay un peso es para los que no tienen”.

Nuevo San Juan

En tanto, Jalil deslizó que se está evaluando poner en marcha un nuevo hospital

público de referencia como el San Juan Bautista en algún punto cercano a la

Circunvalación Néstor Kirchner: “Lo estamos pensando, lo vamos a definir la semana

que viene”.

“El Carlos Malbrán es un buen hospital de campaña, lo que se ha instalado sirve, así

que lo vamos a realizar en otro lugar, lo vamos a ir definiendo la semana que viene”,

dijo en el diálogo radial.

“Hablé con la ministra Claudia Palladino, con Lucía Corpacci y estamos definiendo si

la semana que viene repensamos un hospital de buena magnitud cerca de la

Circunvalación”, explicó.

Agenda

El jefe de Estado comentó que también para la próxima semana se iniciarán las

conversaciones por la reforma de la Constitución: “En mi opinión, tiene que pasar por

los partidos políticos y por las Cámaras el núcleo de coincidencias básicas”. No será

lo único en agenda para la venidera semana. Jalil adelantó que también se

presentará el nuevo código de procedimientos mineros: “Espero que salga de común

acuerdo”.

Deslizó que “no va a pasar de la semana que viene que vamos a tener una nueva

norma para la selección de los jueces” y cerró comentando que “todavía no está”

definido los postulantes para ocupar los dos cupos en la Corte.