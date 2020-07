Un grave hecho de inseguridad se registró ayer por la tarde en la zona sur de la

Capital cuando un menor de 16 años fue baleado por un sujeto que se conducía

como acompañante en una motocicleta tipo Honda CG Titán 150 cc. La víctima no

correría riesgo de vida y los atacantes estarían identificados.

El lamentable episodio sucedió alrededor de las 19.10, cuando el jovencito se

encontraba junto a otras personas sentado en la vereda de la intersección de calles

Mardoqueo Molina y pasaje Tinogasta.

Allí, aparentemente se habrían efectuado varios disparos de arma de fuego, pero uno

de ellos habría rozado en el abdomen de la víctima, la cual minutos más tarde fue

trasladada al Hospital San Juan Bautista.

Los atacantes se habrían dado a la fuga rápidamente, pero el adolescente que

recibió el disparo logró reconocerlos. La policía buscaba intensamente a los

presuntos autores, pero al cierre de edición aún no se habrían tomado medidas

relacionadas con la detención de los sospechosos por parte de la Justicia, a pesar de

los amplios operativos de las fuerzas de seguridad para ubicarlos.

Anoche, al cierre de edición, el joven permanecía en observación en el nosocomio

antes mencionada, pero no corría peligro de vida.

Narcotráfico

Fuentes judiciales consultadas por este medio informaron que el ataque se habría

producido en el marco de un presunto ajuste de cuentas por deudas mantenidas con

narcotraficantes.

Atacantes

Las mismas fuentes manifestaron que los presuntos autores estarían identificados,

uno de ellos sería de apellido Pacheco, mientras que el otro conocido por el apodo de

“Piji”.

Estas personas aparentemente se conducían a bordo de una motocicleta marca

Honda CG Titán de color rojo, la cual no había sido ubicada al cierre de edición. El

hecho habría dejado varios testigos, quienes acompañaban al joven baleado.

En el lugar trabajaron peritos de la dirección de Criminalística y sumariantes de la

Unidad Judicial N° 2, quienes labraron las actuaciones de rigor bajo las directivas de

la fiscalía en turno a cargo de Jonathan Felsztyna.

