La realización de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) en la

provincia, filtro previo donde se eligen los candidatos que participarán en la

compulsa de las elecciones generales, no forman parte de la agenda del Gobierno

local. Al menos por el momento. Es que el propio mandatario Raúl Jalil aseguró

que “no está en agenda del Gobierno provincial” el tema que desvela a la clase

política. Sin perjuicio de eso, aclaró que “en algún momento se tendrá que tomar

una determinación”, algo que a prima facie sería de forma conjunta entre

mandatarios oficialistas.

En diálogo con Futurock, el gobernador mencionó que en octubre, junto a sus

pares, definirían la postura sobre las Primarias. Lo que sería un pronunciamiento

conjunto respecto a las Primarias no implica directamente que una eventual

suspensión o supresión en Catamarca salte el proceso en la Legislatura local. En

otras palabras, la definición sobre si se realizará o no la elección PASO en la

provincia debe tratarse en ambas cámaras ya que Catamarca cuenta con su

propia normativa.

Por lo pronto, Jalil subrayó en el diálogo radial que las Primarias “no están en la

agenda de la gente”. “Nosotros estamos concentrados en la gestión, en continuar

bajando el nivel de desempleo y ahora estamos viajando con 10 gobernadores del

norte argentino y el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro a Estados

Unidos con una agenda de trabajo con entidades de créditos internacionales y

empresas” sostuvo ayer el mandatario. En este sentido, mencionó que junto a los

otros mandatarios “nos gustaría que en algún momento tengamos un vuelo

directo, desde cualquier ciudad del norte, a EE. UU.”.

En lo que hace puntualmente a las Primarias, Jalil mencionó que por el momento

no dialogó “con los referentes políticos de Catamarca” e insistió que “no está en

nuestra agenda, nuestra agenda está en bajar en la inflación”. “Hoy hay que

concentrarse en la gestión y las PASO no está la agenda del gobierno provincial”,

reiteró el jefe de Estado local. En la entrevista hubo una repregunta. Puntualmente

si no está en la agenda de los Gobernadores la suspensión de las PASO. “No, lo

que sí, en algún momento se tendrá que tomar una determinación pero hoy la

agenda está en el turismo, la minería, el Corredor Bioceánico, de seguir bajando el

desempleo y con el desafío de ir recuperando a partir de octubre el salario real”

respondió el mandatario.

“Nosotros lo vamos a charlar en algún momento con todos los gobernadores, en

algún momento de la semana o el mes que viene (octubre) nos juntaremos con los

gobernadores a tomar una postura”, alegó luego el mandatario catamarqueño.

Ante la requisitoria sobre si tenía una postura particular sobre las Primarias, Jalil

contestó: “No, tengo que hablar con los referentes políticos de aquí y después,

pienso que en octubre, vamos a tomar una decisión”.