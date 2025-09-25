El intendente de Los Altos, Raúl Barot, encabezó junto al gobernador Raúl Jalil, la senadora nacional Lucía Corpacci, los diputados nacionales Sebastián Nóblega y Dante López Rodríguez, y el ministro Fernando Monguillot, la inauguración del nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en la jurisdicción.

“Este espacio es una obra que marca un antes y un después para nuestra comunidad, porque representa la decisión política de poner a la niñez en el centro de nuestras prioridades. Aquí se brindará cuidado, educación y acompañamiento a los más pequeños, garantizando igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida”, expresó Barot.

El flamante CDI ofrecerá contención integral para los niños y niñas de la localidad, con instalaciones modernas que permitirán fortalecer la red de cuidados y acompañar a las familias.

“El futuro de Los Altos está en nuestros niños, y por eso celebramos con alegría esta inauguración que nos llena de esperanza y compromiso de seguir trabajando por cada familia de nuestra jurisdicción”, agregó el intendente.

