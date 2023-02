El Comité Departamental de FME de la UCR emitió un duro comunicado en contra del intendente de Fray M. Esquiu, Guillermo Ferreyra, luego de que el Obispado de Catamarca decidiera rescindir el contrato de locación de alquiler del inmueble donde funciona el Concejo Deliberante ante la falta de pago de la mensualidad acordada.

En el escrito, califican a Ferreyra de “Moroso serial de alquileres”, y lo responsabilizan de los «incumplimientos crónicos del municipio de FME en el pago del alquiler de “La Graciana», donde funcionaba el Concejo Deliberante, y las mejoras en el predio comprometidas, que nunca se efectivizaron”.

Mencionan que la situación no es nueva ya que «el año pasado el Obispado ya había intimado al municipio, para que desaloje el edificio por una deuda de seis meses en concepto de alquiler».

“De esta manera ‘Guillo tu vecino capitalno’ suma una nueva ‘estrella’, a la interminable lista de desaguisados que caracteriza su gestión desde sus inicios. Es la primera vez en la historia, desde 1983, que el CD de FME se queda sin lugar para sesionar y llevar adelante su funcionamiento, ‘triste record’ que se llevará en sus alforjas, ‘Guillo tu vecino capitalino’», cuestionan.

Recuerdan que “ya había protagonizado en 2022 un verdadero papelón cuando quiso ‘apropiarse indebidamente’, de un galpón ubicado en el ingreso de la localidad de San José de Piedra Blanca, cuyos auténticos propietarios pusieron el grito en el cielo ante la intención de despojarlos del municipio para mudar al CD, interponiendo acciones judiciales para preservar la propiedad privada. El mismo ‘modus operandi’ quiso replicar con la antigua casona de ‘Don Benedo’ Soria y sus herederos ubicada frente a casa natal de FME donde funciona desde el 2005 las oficinas de turismo municipal, a sabiendas que mediaba una relación contractual, los familiares iniciaron una demanda contra el municipio por falta de pago del alquiler. El cierre por tiempo indeterminado del CD de FME, constituye un hecho de inusual gravedad institucional que socaba los cimientos del sistema democrático, que se sustenta en la división y equilibrio de poderes dónde el Legislativo debe controlar con eficiencia los actos del Ejecutivo, máxime teniendo en cuenta los antecedentes de ‘Guillo tu vecino capitalino’ y su proverbial tendencia a no rendir cuentas, su falta de transparencia en el manejo de los recursos y la discrecionalidad en la ejecución del presupuesto, ya que ha disuelto el Boletín Municipal, donde se publicaban las contrataciones, licitaciones, compras, ingresos y egresos, altas y bajas de agentes y funcionarios municipales. Por caso todavía no se conocen los números ruinosos de los eventos: Fray de mil canciones, Fray de mil colores, Fiesta de la cerveza artesanal, no sabemos en qué quedó la denuncia que hizo un proveedor de Santa Fe sobre el Desafío Fray!!! Etc, etc, etc”.

En el escrito también le endilgan “su falta de apego a las normas más elementales que establece nuestra carta orgánica municipal, por la cual a jurado dos veces y ahora pretende desconocer buscando perpetuarse en el cargo de intendente a través de un fallo absurdo, un verdadero disparate jurídico que ignora la autonomía municipal reconocida en la reforma constitucional de 1994 y en sintonía con todas las cartas orgánicas sancionadas en la mayoría de los municipios catamarqueños, eliminando sabiamente la reelección indefinida!!!. El CD es el órgano de control por excelencia de los actos del Ejecutivo, debe gozar de autonomía funcional y presupuestaria para cumplir con el rol que le confiere la carta orgánica municipal y el mandato de los vecinos. Además trata temas esenciales a la vida cotidiana de los vecinos, cómo por ejemplo el tratamiento del presupuesto que debe enviar en tiempo y forma el Ejecutivo, la ordenanza más importante que contiene nada más y nada menos que el plan de gobierno a ejecutarse, la ordenanza impositiva dónde se fijan y establece la política de ingreso de la comuna, el monto de las tasas y contribuciones por los servicios que presta el municipio. El CD fija la remuneración de los agentes y empleados municipales. Dicta ordenanzas que regulan la convivencia armónica de los vecinos, iniciativas que persiguen mejorar la calidad de vida de todos los esquiudenses. En ese contexto el radicalismo de FME se compromete a redoblar sus esfuerzos para frenar todo tipo de tentaciones autoritarias, antidemocráticas y de perpetuidad; vamos a luchar con todas nuestras fuerzas por la vigencia plena de las instituciones que le dan vida a nuestro sistema democrático, banderas que ha enarbolado históricamente la UCR a través de sus más de cien años de existencia al servicio de las causas más nobles de la república!!!!”.