Radicales apuran el diálogo ante el escenario electoral

Sobre la reunión convocada para el próximo viernes por parte del Comité provincia, Fernández afirmó que su sector estará presente en el convite. “Nos importa sobremanera este diálogo que lo vino pidiendo el presidente mi espacio (MORADA), Roberto Gómez, desde hace tiempo. Es bueno que se produzca, más allá de que haya sido pedido hace un mes y pico por nosotros y otros espacios, así que yo creería que los interesados van a estar”, dijo y añadió que el que no pueda estar “deberá justificar por qué no puede ir”.

Por otra parte y sobre las posibilidades de que no haya PASO, Fernández afirmó que si no hay primarias “debe haber internas partidarias” para elegir candidatos. De esta forma, descartó que en el partido vuelvan las mesas chicas. “Yo creo que el radicalismo de esta provincia no está en condiciones de recibir, primero, imposición nacionales y, segundo, dirimir candidaturas en una mesa chica”, sostuvo.

“Acá hay que salir y decirles a los ciudadanos radicales si hay o no PASO y quiénes serán sus candidatos y sino el radicalismo tendrá que convocar a una interna y ahí también los radicales dirán con quién se identifican”, añadió.

Por su parte, el diputado Luis Fadel reiteró las preocupaciones que recibió de la militancia del interior. «Nos preguntaban cuál es el peso específico del radicalismo en la mesa de Juntos por el Cambio, si es el mismo peso específico que otros partidos que la integran», expresó.

En relación con la situación de la línea Celeste, Fadel dijo que el exsenador Oscar Castillo sigue siendo «un hombre de consulta». El viernes se reunirá la mesa de Acción Política de la línea que deberá definir quiénes son los representantes del sector para participar en la reunión del Comité Provincia. En ese encuentro se dirimirá la pulseada que tiene la Celeste.