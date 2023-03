El proceso de renovación de autoridades dentro del radicalismo provincial se viene

desarrollando dentro de lo previsto luego de la oficialización de ambos sectores en

pugna.

Si bien, esto avanza, también hay otras cuestiones que se deben definir de cara al

proceso interno y que generaron, por así decirlo, cierta incertidumbre.

Sucede que desde la oposición, representada por “Ahora, el radicalismo”, se había

solicitado que se definan temas como la utilización de la boleta única en los

comicios del próximo 2 de abril.

Por ello, las fuentes consultadas dieron cuenta que ayer siguió con el debate

empezado el día lunes sobre la utilización de la Boleta Única.

El acuerdo estaba en que se implementara este sistema de votación, las

diferencias surgieron por la ubicación de quienes se presentaban como candidatos

a los cargos provinciales y nacionales.

Sucede que en la Boleta Única la misma es encabezada por los candidatos a

cargos nacionales, motivo por el cual, tras el debate, se dispuso votar sobre el

lugar de los mismos, decidiendo la mayoría que sea al final de la boleta.

Finalmente se acordó el uso de esta forma de sufragar, por lo que se emitió una

resolución en la que el Comité Provincia establece “aprobar el reglamento

correspondiente a la aplicación del sistema de Boleta Única”, al tiempo que se

solicita notificar de lo aprobado a la Junta Electoral partidaria y al Juzgado Federal

con competencia electoral.

El sistema de votación con boleta única reúne en un mismo voto toda la oferta

electoral, con los candidatos a ocupar cada uno de los lugares electivos, por lo que

el votante debe marcar su candidato, para luego introducir su voto en la urna.

Voces sobreel uso de la BU

Vilma Chayle, referente de Evolución Radical y que forma parte de “Ahora, el

radicalismo”, sostuvo sobre la implementación de la Boleta Única (BU) que “muy

contentos de que el radicalismo pueda implementar este sistema, ya lo habíamos

propuesto en la convención”, recordando, luego, que esto ya estaba en la Carta

Orgánica, pero que tenía estar reafirmado en la convención.

Remarcó que el único inconveniente que tuvieron fue que el Comité Provincia

tendría que haberla reglamentado, pero al no haberlo realizado, según Chayle,

estaba complicado con la aplicación.

“Ambas alianzas hemos entendido que hay que respetar la Carta Orgánica así que

eso ha sido netamente consensuado”, dijo, para luego precisar que la

reglamentación básica ya está estipulada.

Luego, señaló que “estaríamos en condiciones de ir a estas elecciones del 2 abril

con Boleta Única”, destacó, para concluir hablando sobre los beneficios de la

aplicación de este sistema donde se evita el fraude.

Cabezas de lista

Respecto de la discusión sobre quienes tienen que encabezar el voto, en Ahora el

Radicalismo sostuvieron que “esta es una elección catamarqueña, los radicales de

la provincia vamos a elegir a nuestro presidente y al resto de las autoridades del

partido. En este esquema, entendemos que se debe priorizar la figura del

presidente del partido y no engañar a los afiliados mostrándole ‘espejitos’ de

candidaturas foráneas”.

“En Ahora El Radicalismo buscamos centrar y priorizar la discusión en lo local, dar

-en primer lugar- el debate sobre qué pasa en nuestra provincia, sobre cómo

fortalecemos nuestros municipios y por último, sobre cómo incidimos en lo

nacional. Así lo entendemos y así lo ponemos a consideración de los secretarios

del comité para que se expresen en este sentido. Por lo demás, si la cuestión se

pone a votación y triunfa una postura, los principios y valores democrático de la

UCR indican que se debe respetar esa mayoría. Lo contrario es no ser

democráticos”, se expresó.

“Estamos orgullosos de la lista que armamos porque representa la voluntad de los

afiliados en toda la extensión de la provincia y además porque tenemos valores y

principios que se conjugan con el federalismo que proclamamos, pero también con

la defensa de una UCR fuerte que sea la columna vertebral de las decisiones

pensando primero en Catamarca”, concluyeron.