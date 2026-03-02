La tarde que Federico Martínez planeó para disfrutar con su hijo terminó en una pesadilla. El hombre de 35 años había salido del trabajo y, como tantas otras veces, subió a la moto con su nene de 11 para ir a pescar.

Pero el destino les jugó la peor pasada: un cable metálico, recubierto en plástico y atado de lado a lado en plena avenida, se cruzó en su camino y desató una tragedia.

Ambos llevaban casco y circulaban a velocidad normal por Avenida 12 de Octubre y 390, en Quilmes Oeste. Nadie imaginó que ese cable, invisible y sin señalizar, podía estar ahí. En cuestión de segundos, Federico lo chocó.

La lesión en el cuello fue tan grave que no hubo nada que hacer. Su hijo cayó de la moto y, aunque sufrió algunos raspones, los vecinos lograron contenerlo y hoy está fuera de peligro.

“El corso no estaba autorizado”: la indignación de la familia

La familia de Federico no encuentra consuelo. “Mi cuñado iba a pasear con su hijo, salía del trabajo y se cruzó con ese cable. Habían dicho que era una soga, pero era un cable de metal recubierto con plástico. El municipio no había organizado ese corso, ni tenían permiso para cortar la calle”, contó su cuñado a Mediodía Noticias (eltrece).

La herida fue irreversible. “Ambos llevaban casco, iban a una velocidad normal. La lesión fuerte le provocó la muerte. A mi sobrino lo pudieron contener los vecinos, tuvo algunos raspones, pero gracias a Dios está fuera de peligro”, agregó.

El video del accidente es estremecedor. Se ve a Federico y su hijo avanzando en la moto, sin advertir el peligro. El cable, colocado para un desfile de murgas, no tenía ningún tipo de señalización. La Municipalidad de Quilmes confirmó que el evento no contaba con autorización y que la calle no debía estar cortada.

Tras el impacto, el corso se suspendió de inmediato. La causa quedó en manos de la UFI N°9 de Quilmes, a cargo de la fiscal Claudia Gabriela Vara. Hasta el momento, hay tres imputados, dos de ellos integrantes de la murga barrial que habría colocado el cable.

Desde el Centro Murga Los Fabulosos de Quilmes emitieron un comunicado: “Queremos expresar nuestro profundo pesar por lo sucedido. Nos ponemos a total disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos”.

“Acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos, poniéndonos también a su disposición para lo que consideren pertinente. Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y responsabilidad en este momento tan doloroso”, cerraron.