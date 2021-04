Hace Instantes quedo confirmado en una Reunión que se llevo a cabo vía zoom que todas las parte quedaron de acuerdo en postergarla.

De esta manera se puso fin a la incertidumbre con relación a la realización de la 4ta. fecha por el Campeonato Argentino de Rally, programada del 16 al 18 de este mes, con epicentro en Bañado de Ovanta; pero también con desarrollo previsto en las jurisdicciones de Los Altos, departamento Santa Rosa, y localidades del departamento Paclín.

Al respecto, el ministro de Seguridad de Catamarca, Aguirre anticipó en declaraciones a radio Valle Viejo que “el decreto” –recién emitido- con el que se dan a conocer las nuevas restricciones, para el control de la pandemia del coronavirus “lo prohíbe expresamente”, como también la concreción de cualquier otra actividad deportiva.

De acuerdo a las nuevas disposiciones provinciales, determinadas por el COE provincial, entre otras limitaciones se resolvió “suspender en todo el territorio provincial la práctica recreativa de cualquier deporte grupal y/o en equipo de más de tres personas en total y las competencias deportivas nacionales, provinciales y municipales de cualquier tipo”.

Incluso Aguirre precisó que “personalmente, hablé con los intendentes (Rafael) Olveira del El Alto y (Eduardo) Menecier de Paclín, quienes me comunicaron que no estaban de acuerdo con que se lleve a cabo el evento y no lo iban a permitir”, teniendo en cuenta que algunos tramos de la carrera involucraban a caminos de sus jurisdicciones.

Noticia en desarrollo