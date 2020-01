“¿Qué pasó ayer?”: Las polémicas fotos que salieron a la luz de El Polaco abrazando a otra mujer

25 enero, 2020 18:23

De vacaciones en Mar del Plata, El Polaco suele disfrutar la noche con amigos en boliches. Se filtraron fotos con otra mujer y Barby Silenzi respondió.

Parecía que la vida personal de El Polaco estaba encaminada. En redes sociales se lo veía más enamorado que nunca de Barby Silenzi, con quien están esperando una hija. Sin embargo, se filtraron unas fotos muy comprometedoras de él en un boliche con otra mujer y empezaron los rumores de infidelidad.

Con un emoji de sorpresa, el periodista Ángel de Brito publicó dos fotos en las que se lo ve a El Polaco en un boliche cerca de dos mujeres. “¿Qué pasó ayer? Con el señor”, escribió una de ellas en la publicación.

El Polaco está de vacaciones en Mar del Plata con su mujer, Barby Silenzi, y las hijas de ambos. Por las noches, él aprovecha para salir a bailar mientras ella, que está embarazada de cinco meses, se queda en la casa.

Enseguida los seguidores estallaron y criticaron la actitud del cantante. “Qué bajón esas fotos y la mujer embarazada”, sostuvo uno. “Se va a armar quilombo”, escribió otro.

Sin embargo, cuando le consultaron a Barby Silenzi sobre las fotos comprometedoras de El Polaco, respondió: “Ah, sí, son fans de él. No veo nada raro”. Y agregó: “Nosotros estamos súper bien, de vacaciones. No tengo nada que preguntarle a El Polaco al respecto, se saca fotos con tantas chicas que ni me preocupa”.

Horas después, ella publicó una tierna foto de los dos abrazados en la que se los ve más juntos que nunca: “Esperándote Abril para darte todo nuestro amor”. Por su parte, él no hizo declaraciones sobre el tema y compartió la misma foto que su pareja con una tierna dedicatoria: “Cinco meses de Abril, te amo mi amor”.

Quien no se quedó callada fue Nicole, la joven que subió la foto. En su cuenta de Instagram, sentenció: “Jajaja, yo no soy fan de nadie”.

