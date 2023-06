Desde Vialidad de la Provincia dependiente del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles se informa que para determinar la propuesta de reparación del Puente de Sumalao, se hizo necesario la ejecución de los estudios de suelos, estudios hidrológicos, hidráulicos y de erosiones y/o sedimentaciones. Vialidad Provincial, en cuanto a los tiempos se estima que una vez aprobada la propuesta se procedería al inicio de la reparación, en cuanto al tiempo de ejecución se estima aproximadamente 5 meses, no obstante, a ello Vialidad Provincial está ejecutando un desvió aguas arriba del Puente, quedando en el transcurso de esta semana habilitado al tránsito vehicular. En lo que respecta al estado del puente se destaca que el estado de la losa, vigas, estribos, columnas de las pilas y cabezal del puente es bueno dichos elementos no presentan signos visibles de daño estructural; no así en las fundaciones pilotes La última crecida del rio, provocó un notorio fenómeno de erosión del cauce en las tres (3) pilas centrales del puente, que se encuentran en el cauce principal del río detectándose el estado de los pilotes de fundación un marcado deterioro del hormigón y pérdida por oxidación tanto de la armadura transversal como de la armadura longitudinal. El proceso de expansión de las barras por el óxido ha provocado fisuras y grietas verticales en coincidencia con las barras longitudinales, y en algunos casos se ha podido observar una mayor apertura de las grietas que podrían deberse a causas estructurales.

Por su parte en lo que respecta a la reparación se destaca que debido a que la erosión del cauce en el sector de las pilas ha alcanzado profundidades considerables por lo que es necesario realizar un recalce de la fundación de las pilas, ya que la longitud enterrada de los pilotes puede resultar insuficiente tanto desde el punto de vista geotécnico como estructural. El proyecto de recalce de las pilas consiste entre otras cosas en la construcción de un encamisado de hormigón en el desarrollo los pilotes existentes que han quedado desprotegidos y deteriorados por el proceso de erosión.

Por otra parte, complementariamente al recalce estructural de las pilas, se adicionarán protecciones de las márgenes en las pilas laterales para mitigar el proceso erosivo del cauce del río, compuestas por muros de gaviones y colchonetas de piedra embolsada. Adicionalmente, se realizará una restitución de las protecciones existentes en el estribo Oeste. Por ultimo para completar las obras de mantenimiento del puente, se realizará una rehabilitación de la carpeta de rodamiento, juntas de dilatación, veredas y barandas del puente.