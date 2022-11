Con el conflicto de salud pidiendo incremento salarial como escenario de fondo, el

Gobierno evalúa poner en revisión el sistema mixto de atención de parte de los

profesionales. Mediante el diálogo con los colegios que nuclean a profesionales de

salud y teniendo en cuenta que en el Senado está el proyecto con media sanción

para conformar la Bicameral que modificará la Ley de Carrera Sanitaria, el

Gobierno apunta a que los médicos deban elegir entre el sector público o el sector

privado para la atención de pacientes.

Así lo mencionó ayer el gobernador Raúl Jalil durante una entrevista con

Radiomanías. El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Gobierno,

Juan Cruz Miranda, quien dio precisiones al respecto. En primer lugar, el mandatario remarcó que “en salud venimos invirtiendo mucho” y, en el marco del conflicto con el sector, deslizó que “no se puede dar más aumentos”. Mencionó que existe un proyecto para que las personas que trabajen en la parte pública de salud no puedan hacer lo propio en la parte privada. En este sentido, remarcó que

para llegar a buen puerto se debe dialogar con los colegios de profesionales sanitarios y comentó que le ordenó a la ministra Manuela Ávila “que se junte con el Colegio Médico, el Colegio de Bioquímicos y el de Psicólogos”, entre otros.

Jalil insistió que la inversión en el sector de salud “es importante” y que, no

obstante, “ocurre lo mismo que en educación”: “La inversión es importante pero no

se ve en los resultados”. El Gobernador rescató que en algunos ítems de los

trabajadores de salud hubo incrementos superiores al 80% en algunos grupos e

incluso en el sector tienen “los mejores sueldos del norte, tanto en guardia como

empleo”. A la vez, recordó que la Ley de Carrera Sanitaria “es vieja, viene de hace

muchos años”, e insistió en que “ya se dio aumento, el 88 por ciento”.

“Nosotros estamos agradecidos de todo el esfuerzo pero tiene un límite, hoy los

salarios de médicos son de los mejores del Norte Argentino y se está discutiendo

el salario de la guardia”, manifestó el mandatario, para rescatar que en CABA, “un

residente cobra alrededor de 600 pesos, mientras que acá esta más de $1,580 la

guardia y $4 mil el fin de semana”. “La solución es el diálogo pero no nos podemos

exceder porque el presupuesto es único”, subrayó.

Por su parte, el titular de la cartera política precisó que en salarios de Salud, el

Estado destina alrededor de $1.000 millones, además de “una inversión de $1000

millones en OSEP y casi $400 millones en guardias”. “Los profesionales tienen

una dedicación de cuatro horas por día y no se pensará que es el único trabajo

que tienen”, señaló Miranda. En este sentido, contextualizó: “Cuando son

profesionales iniciándose, recurren a las guardias para mejorar sus ingresos;

cuando son reconocidos en el medio, propio de un sistema mixto que hay que

rediscutir, terminan en el hospital y atienden sus consultorios”.

El ministro indagó si es viable un sistema mixto “donde el médico o profesional

cobra un poquito del hospital y trabaja con la OSEP”, más aun teniendo en cuenta

que los recursos salen del mismo lugar, es decir, del Estado. Miranda también

consideró necesario plantearse un sistema como el de otras provincias, “donde el

profesional de la salud decide si quiere pertenecer al sistema público de salud,

especializarse en salud pública con dedicación exclusiva, con muy buenos sueldos

y no participar del sistema privado”. Es que “hay profesionales que dicen que

quieren trabajar en la parte privada, con las obras sociales, que no le interesa

trabajar en el sistema público”.

El funcionario también indagó si es justo que un médico “tenga la misma

equiparación salarial en el San Juan Bautista que en el hospital de La Ciénaga en

Belén o hay que incentivar la radicación de profesionales en el interior con

viviendas y mejores sueldos”. “Estas son las cosas que hay que discutir, llegó el

momento”, sostuvo Miranda.