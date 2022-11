Ayer por la tarde, el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda, recibió a diferentes

representantes de trabajadores del sector salud para sugerirles que conformen

una intersindical como en educación y, a la vez, encontrar una salida vía diálogo al

conflicto instalado en reclamo de mejoras salariales y edilicias. Para la cita se

convocó a ATE y su repartición Salud, ATSA, Aprosca y autoconvocados de los

tres principales nosocomios. Sin perjuicio de ello, Aprosca se retiró puesto que el

funcionario “incumplió con su palabra”.

En diálogo con este medio, la profesional Graciela Juri, comentó que el encuentro “había sido pautada para que el ministro recibiese a Aprosca y a delegados de los

tres grandes hospitales y nos dimos con la sorpresa, cuando llegamos, de que el ministro nos estaba esperando con ATE Salud”. La médica contó que ingresaron a

la reunión y “como el ministro no cumplió con la palabra pactada, decidimos retirarnos”. “Insisto, éramos recibidos Aprosca y delegados”. También dijo: “Le

planteamos que debería habernos recibido solos y nos manifestó que no tenía por

qué recibir de a uno, que él quería una multisectorial (intersindical)”.

En este sentido, Juri apuntó que Miranda “está errado” y que la intersindical

“debería haberlo planteado antes”. Además, señaló que no estaba ATSA e indagó

si a Leonardo “Burgos lo va a recibir solo”.