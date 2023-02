Una normativa que viene siendo utilizada a nivel nacional también tendrá vigencia

en la provincia de Catamarca, esto a partir de la firma del respectivo instrumento

que establece la adhesión.

Puntualmente, el Gobierno de la Provincia se adhirió a la Ley Nacional N° 27.397

que establece la determinación de los precios en los contratos de obra pública.

Esta adhesión se dio a partir de una reunión de la que participaron el gobernador,

Raúl Jalil; el vicegobernador, Rubén Dusso; y los ministros de Infraestructura y

Obras Civiles, Eduardo Niederle y de Economía, Alejandra Nazareno. Además,

estuvieron presentes miembros de la Cámara de la Construcción donde se

consensuó la adhesión a este régimen que actualmente se aplica en las obras de

viviendas.

Jalil afirmó que es una nueva forma de actualización en un contexto inflacionario

que aplica el Ministerio de Viviendas de la Nación y que en el caso puntual de

nuestra provincia ha generado empleo y dio certeza a las empresas constructoras.

“Ahora hemos decidido que toda la obra pública siga esta metodología que va a

dinamizar la construcción, generar empleo y al mismo tiempo simplificar la

determinación de precios”, indicó.

Por su parte, la ministra de Economía, Alejandra Nazareno, subrayó que esta Ley

se aplica en el sistema UVI (Unidad de Viviendas) y ahora se hace extensivo a

toda la obra pública con el objetivo fundamental de no frenar las obras y también

seguir sosteniendo el empleo privado.

Explicando, luego, que con este sistema se abre la posibilidad a empresas nuevas

para que puedan cotizar obras grandes, ya que no van a tener que soportar los

costos inflacionarios.

Desde la Cámara de la Construcción, su vicepresidente, Julio Córdoba aseguró

que “cómo Cámara reconocemos que es un esfuerzo grande que hace el gobierno

porque esto permite llevar adelante un plan ambicioso de obra, que se cumpla en

tiempo el pago a las empresas y que no paremos la generación de trabajo”.