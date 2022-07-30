Se juegan finales en categoría Única, Sénior, Súper Sénior y Máster.

TURNO MAÑANA

CANCHA 2 CEC
UTA – CIRCULO MEDICO SUPER MASTER
LIBERAL – C.E.C. “A” GRADUADOS
C.E.C. “B” – REV “B” GRADUADOS

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
BCO CATAMARCA – ASTRADA SUPER MASTER
C.E.C. – LOS AMIGOS GRADUADOS
MADERERA – REV “A” GRADUADOS

CANCHA POLICIAS RETIRADOS
POLI RETIRADOS – GRAL PAZ SUPER MASTER
LIBERAL – 9 DE JULIO SUPER MASTER
POLI RETIRADOS – FOMENTO GRADUADOS

TURNO TARDE

CANCHA 1 CEC

BCO NACION – NINO SUPER SENIOR
CIRCULO MEDICO – REV SENIOR(FINAL ORO)
CIRCULO MEDICO – INDEPENDIENTE UNICA

CANCHA 2 CEC

C.E.C. – NINO SENIOR
CIRCULO MEDICO – BCO CATAMARCA MAXI
BCO CATAMARCA – SAN LORENZO o REV UNICA

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA

SANTA CRUZ – CIRCULO MEDICO SUPER SENIOR(FINAL ORO)
REV – C.E.C. MAXI
CHACARITA – ESTUDIANTES UNICA

CANCHA 1 NINO

UTHGRA – LAS PIRQUITAS SUPER MAXI
UTA – NINO SUPER MAXI
ASTRADA – UTHGRA o CAISA UNICA(FINAL IDA PLATA)

CANCHA 2 NINO

NINO – BCO CATAMARCA MASTER
POLICIAL – ASTRADA SUPER MAXI
POLI RETIRADOS – UTHGRA MAXI

CANCHA 9 DE JULIO

9 DE JULIO – C.E.C. MASTER
LOS AMIGOS – SALTA SUPER MAXI
9 DE JULIO – CAI-SA o Uthgra UNICA

CANCHA COMPLEJO VIAL

FOMENTO – MADERERA SENIOR
SAN RAMON – JUV. LA FALDA MAXI
SIND VIAL – NINO UNICA

CANCHA CIRCULO MEDICO

CIRCULO MEDICO – EL AUTENTICO MASTER
EL AUTÉNTICO – C.E.C. SUPER SENIOR(FINAL COPA PLATA)
UTHGRA – LOS AMIGOS SENIOR

CANCHA SOEM

SAN RAMON – TESORIERI SUPER MAXI
SOEM – SALTA MAXI
SALTA – UTA UNICA

CANCHA FILIAL 26

CIRCULO MEDICO – EL AUTENTICO SUPER MAXI
POLICIAL – LIBERAL MAXI
DEP JUVENTUD – POLICIAL UNICA

CANCHA LIBERAL ARGENTINO

DEP JUVENTUD – GRAL PAZ SENIOR
DEP JUVENTUD – LOS AMIGOS MAXI
LIBERAL – SANTA CRUZ UNICA

CANCHA 1 INDEPENDIENTE

TESORIERI – INDEPENDIENTE SUPER SENIOR
POLI RETIRADOS – POLICIAL SENIOR
TESORIERI – 9 DE JULIO MAXI

CANCHA 2 INDEPENDIENTE

SOCIAL ROJAS – INDEPENDIENTE SENIOR
CAI-SA – MADERERA SUPER MAXI
CHACARITA – REV SUPER MAXI

CANCHA 3 INDEPENDIENTE

SANTA CRUZ – LA ESTACION SUPER MAXI
SAN LORENZO – INDEPENDIENTE MAXI
REV o San Lorenzo – LA ESTACION UNICA

CANCHA CHACARITA

EL AUTENTICO – CAI-SA SUPER SENIOR
LOS AMIGOS – LIBERAL MASTER
CAI-SA – SOEM SENIOR

CANCHA POLICIAS RETIRADOS

SIND VIAL – LOS AMIGOS SUPER SENIOR
BCO NACION – LAS PIRQUITAS SENIOR
SOEM – SAN LORENZO SUPER MAXI

CANCHA SANTA CRUZ

9 DE JULIO – JUV LA FALDA SENIOR
C.E.C. – JUV LA FALDA SUPER MAXI
ASTRADA – CHACARITA MAXI

CANCHA SOCIAL ROJAS

SAN LORENZO – TESORIERI SENIOR
EL AUTENTICO – SIND VIAL MAXI
EL AUTENTICO – TESORIERI UNICA

CANCHA CORONEL DAZA

BCO NACION – INDEPENDIENTE MASTER (FINAL VUELTA)
ESTUDIANTES – LIBERAL SUPER MAXI
SALTA – ASTRADA SENIOR(FINAL PLATA)

CANCHA SARMIENTO

GRAL PAZ – UTA SUPER SENIOR
DEP JUVENTUD – POLI RETIRADOS SUPER MAXI
MADERERA – BCO NACION UNICA

CANCHA PARQUE DAZA

9 DE JULIO – BCO NACION SUPER MAXI
SOCIAL ROJAS – INDEPENDIENTE SUPER MAXI
SANTA CRUZ – BCO NACION MAXI

CANCHA DOÑA ROSA

SOCIAL ROJAS – NINO MAXI
MADERERA – LAS PIRQUITAS MAXI
GRAL PAZ – C.E.C. UNICA

CANCHA JUVENTUD LA FALDA

FOMENTO – BCO CATAMARCA SUPER MAXI
FOMENTO – CAI-SA MAXI
FOMENTO – JUV LA FALDA UNICA

LIBRES

MASTER: GENERAL PAZ

MAXI: UTA

UNICA: PIRQUITAS

Fuente: El Chasqui Digital

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