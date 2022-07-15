TURNO MAÑANA
CANCHA 9 DE JULIO
9 DE JULIO – C.E.C. SUPER MASTER
LOS AMIGOS – POLI RETIRADOS GRADUADOS
CANCHA POLICIAS RETIRADOS
GRAL PAZ – UTA SUPER MASTER
POL RETIRADOS – CIRCULO MEDICO SUPER MASTER
FOMENTO – ASTRADA GRADUADOS
CANCHA SARMIENTO
C.E.C. “B” – REV “B” GRADUADOS
REV “A” – MADERERA GRADUADOS
TURNO TARDE
CANCHA 1 CEC
C.E.C. – GRAL PAZ MASTER
C.E.C. – GRAL PAZ SUPER SENIOR
C.E.C. – NINO UNICA
CANCHA 2 CEC
REV – POLI RETIRADOS SUPER MAXI
EL AUTENTICO – LA ESTACION SUPER MAXI
EL AUTENTICO – NINO MAXI
CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
BCO NACION – LIBERAL SUPER MAXI
POLICIAL – FOMENTO SUPER MAXI
SAN RAMON – POLICIAL MAXI
CANCHA 3 BANCO CATAMARCA
UTA – EL AUTENTICO SUPER SENIOR
JUV LA FALDA – BCO NACION MAXI
UTA – FOMENTO MAXI
CANCHA 2 NINO
NINO – CIRCULO MEDICO SUPER SENIOR
POLI RETIRADOS – CIRCULO MEDICO SENIOR
9 DE JULIO – ESTUDIANTES SUPER MAXI
CANCHA 1 NINO
INDEPENDIENTE – SIND. VIAL SUPER SENIOR
LAS PIRQUITAS – LOS AMIGOS MAXI
ASTRADA – 9 DE JULIO UNICA
CANCHA LA ESTACION
GRAL PAZ – ASTRADA SENIOR
LA ESTACION – BCO CATAMARCA UNICA
CANCHA 9 DE JULIO
LOS AMIGOS – TESORIERI SUPER SENIOR
9 DE JULIO – LIBERAL MASTER
9 DE JULIO – SAN LORENZO SENIOR
CANCHA COMPLEJO VIAL
CHACARITA – DEP JUVENTUD SUPER MAXI
SOCIAL ROJAS – INDEPENDIENTE MAXI
SIND VIAL – GRAL PAZ UNICA
CANCHA SALTA CENTRAL
LOS AMIGOS – C.E.C. SENIOR
SALTA CENTRAL – CHACARITA MAXI
SALTA CENTRAL – CIRCULO MEDICO UNICA
CANCHA SOEM
SOEM – NINO SUPER MAXI
SOEM – CAI-SA MAXI
TESORIERI – MADERERA UNICA
CANCHA FILIAL 26
DEP JUVENTUD – SALTA CENTRAL SENIOR
DEP JUVENTUD – MADERERA MAXI
DEP JUVENTUD – JUV. LA FALDA UNICA
CANCHA LIBERAL ARGENTINO
LIBERAL – BCO CATAMARCA SUPER MASTER
LIBERAL – C.E.C. “A”
CANCHA 1 INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE – BCO CATAMARCA MASTER
INDEPENDIENTE – POLICIAL SENIOR
INDEPENDIENTE – UTA UNICA
CANCHA 2 INDEPENDIENTE
SAN LORENZO – UTA SUPER MAXI
UTHGRA – 9 DE JULIO MAXI
SAN LORENZO – REV UNICA
CANCHA 3 INDEPENDIENTE
EL AUTENTICO – NINO MASTER
LOS AMIGOS – C.E.C. SUPER MAXI
EL AUTENTICO – BCO NACION UNICA
CANCHA CHACARITA
TESORIERI – INDEPENDIENTE SUPER MAXI
UTHGRA – MADERERA SUPER MAXI
CHACARITA – LIBERAL UNICA
CANCHA SANTA CRUZ
LAS PIRQUITAS – SOEM SENIOR
SOCIAL ROJAS – SAN RAMON SUPER MAXI
SIND VIAL – REV MAXI
CANCHA SOCIAL ROJAS
SOCIAL ROJAS – NINO SENIOR
UTHGRA – FOMENTO SENIOR
ESTUDIANTES – SANTA CRUZ UNICA
CANCHA CORONEL DAZA
BCO NACION – CIRCULO MEDICO MASTER
BCO NACION – SANTA CRUZ SUPER SENIOR
CIRCULO MEDICO – SANTA CRUZ MAXI
CANCHA SARMIENTO
LAS PIRQUITAS – CAI-SA SUPER MAXI
CIRCULO MEDICO – SANTA CRUZ SUPER MAXI
SAN LORENZO – C.E.C. MAXI
CANCHA PARQUE DAZA
MADERERA – REV SENIOR
ASTRADA – BCO CATAMARCA SUPER MAXI
BCO CATAMARCA – LIBERAL MAXI
CANCHA DOÑA ROSA
CAI-SA – FOMENTO SUPER SENIOR
CAI-SA – BCO NACION SENIOR
CAI-SA – UTHGRA UNICA
CANCHA JUVENTUD LA FALDA
JUV LA FALDA – TESORIERI SENIOR
JUV LA FALDA – SALTA CENTRAL SUPER MAXI
TESORIERI – POLI RETIRADOS MAXI
LIBRES
MASTER: LOS AMIGOS
MAXI: ASTRADA
UNICA: FOMENTO – LAS PIRQUITAS – POLICIAL
Fuente: El Chasqui Digital