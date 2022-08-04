Se Aprobó la #programacion para el sábado 06 de Agosto. A raíz de un recurso de reconsideración presentado por San Lorenzo de Alem ante la protesta de REV Constructora, los partido de categoría única del 1° al 8° puesto por la copa de oro, se mantienen suspendidos, hasta que de resuelva la situación. Con lo relacionado a la protesta de la CAISA sobre UTHGRA en única, se dictamino favorable a CAISA, por lo que se deberán patear penales, maña a las 16:00 hs en cancha 1 de Banco Catamarca.

CANCHA CEC

C.E.C “B” – REV “A” GRADUADOS
LIBERAL – C.E.C. “A” GRADUADOS
CIRCULO MEDICO BCO CATAMARCA SUPER MASTER

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
INDEPENDIENTE – JUV LA FALDA SUPER MAXI
SOCIAL ROJAS – C.E.C. SUPER MAXI (1FINAL PLATA)
SAN LORENZO – CAI-SA SUPER MAXI (FINAL BRONCE)

CANCHA 2 NINO

SOCIAL ROJAS – REV MAXI
BCO NACION – POLICIAL MAXI
DEP JUVENTUD – POLICIAL UNICA (FINAL BRONCE)

CANCHA 9 DE JULIO
ASTRADA – FOMENTO GRADUADOS (FINAL PLATA)
FOMENTO – CHACARITA MAXI (FINAL BRONCE)
EL AUTENTICO – SAN LORENZO MAXI

CANCHA COMPLEJO VIAL
MADERERA – REV “B GRADUADOS (FINAL ORO)
REV B – BCO NACION SUPER MAXI
LAS PIRQUITAS – 9 DE JULIO MAXI (FINAL PLATA)

CANCHA SALTA CENTRAL
LOS AMIGOS – TESORIERI SUPER MAXI
MADERERA – TESORIERI MAXI
SOEM – UTA MAXI

CANCHA SOEM
SALTA – SAN RAMON SUPER MAXI
LOS AMIGOS – UTHGRA MAXI
9 DE JULIO UNICA

CANCHA 1 INDEPENDIENTE
BCO CATAMARCA – LA ESTACION SUPER MAXI
MADERERA – SOEM SUPER MAXI
ASTRADA UNICA/FINAL PLATA)

CANCHA 3 INDEPENDIENTE

POLI RETIRADOS – DEPJUVENTUD MAXI
SANTA CRUZ – LIBERAL MAXI
MADERERA – SANTA CRUZ UNICA

CANCHA POLICIAS RETIRADOS

LOS AMIGOS – POLI RETIRADOS GRADUADOS
SIND. VIAL – INDEPENDIENTE MAXI
ASTRADA – CAI-SA MAXI

CANCHA SANTA CRUZ

CHACARITA – 9 DE JULIO SUPER MAXI
UTA – UTHGRA SUPER MAXI

CANCHA SOCIAL ROJAS
ASTRADA – EL AUTENTICO SUPERMAXI
FOMENTO – JUV LA FALDA UNICA
TESORIERI – CHACARITA UNICA

CANCHA CORONEL DAZA
UTA – C.E.C. SUPER MASTER (FINAL ORO)
ESTUDIANTES – DEP. JUVENTUD SUPER MAXI (FINAL ORO)
JUV LA FALDA – BCD CATAMARCA MAXI (FINAL ORO)

CANCHA SARMIENTO
POLI RETIRADOS – LIBERAL SUPERMAXI
FOMENTO – SANTA CRUZ SUPERMAXI
EL AUTENTICO – ESTUDIANTES UNICA

CANCHA DOÑA ROSA

POLICIAL – CIRCULO MEDICO SUPERMAXI
CIRCULO MEDICO – SAN RAMON MAXI
LIBERAL – BCO NACION UNICA

JUVENTUD DE LAS FALDA

9 DE JULIO – POLI RETIRADOS SUPER MASTER (FINAL PLATA)

PIRQUITAS – NINO SUPERMAXI
NINO – CEC MAXI

Fuente: El Chasqui Digital

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