En el transcurso de esta semana se realizarán diferentes operativos de control de taxis debido a la importante cantidad de unidades que no cumplen con las normas vigentes. Al respecto, el director de Seguridad Ciudadana de Andalgalá, Emanuel Carrazco, dio detalles del operativo. “Hemos iniciado el control a los taxis debido a que nos causaba preocupación ver la cantidad de móviles que no están con la documentación correspondiente para brindar el servicio de transporte de pasajeros”, manifestó. Se detectó por parte de los inspectores que particulares le colocan la tulipa al auto y trabajan especialmente los fines de semana sin estar habilitados. “La gran preocupación de nosotros es que ocurra algún tipo de accidente, para ser transporte de pasajeros hay ciertos requisitos que deben cumplir, como el seguro contra terceros y hay autos particulares que no lo tienen”, advirtió. Desde el área de Tránsito se solicitó a los pasajeros que tengan en cuenta que las unidades no deben tener vidrio polarizado, deben contar con la planilla del costo del viaje firmada por la autoridad competente y el sello correspondiente. “También deben poseer la licencia de taxi visible con la foto del conductor, sucede que hay taxistas que por amiguismo le prestan la licencia al amigo, al hermano, están trabajando tres o cuatro vehículos con la misma licencia”, advirtió el funcionario. La cantidad de licencias (1 cada 300 habitantes) en el departamento está cubierta.