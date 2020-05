Tras la polémica levantada por un video donde una concejal viola las disposiciones

emitidas por el COE vendiendo bebidas alcohólicas, la intendenta de Fiambalá,

Roxana Paulón dio su punto de vista. Para la jefa comunal, la presidenta del Concejo

Deliberante, Rosana Carrizo, la principal actriz involucrada en el video, debería dar

un paso al costado.

En diálogo con radio Valle Viejo, la intendenta comentó que ayer por la tarde se

reunió con los concejales del bloque oficialista para analizar cuál iba a ser la

determinación a tomar. En principio, la primera determinación es denunciar

penalmente a la concejal opositora.

“Somos autoridades en el pueblo, no podemos hacer este tipo de cosas”, contempló

la jefa comunal para indicar que será la Justicia federal la que determine la situación

y que a las autoridades les corresponde hacer la denuncia.

“Mañana -por hoy- los concejales harán la presentación en el CD y luego en fiscalía”,

dijo. Así, evaluó que la situación “es grave si realmente es así”. Sucede que “en todo

el departamento Tinogasta hay ley seca desde que empezó la cuarentena y todos los

negocios y comercios se abren desde las 8.00 a 14.00”.

Con ello rescató que en el video que se viralizó “se nota y se ve cuando ella expende

bebidas alcohólicas a la noche” y contrastó esa actitud con la que tiene la mayoría de

los habitantes de Fiambalá. De esta forma, consideró que lo presuntamente hecho

por la edil “es grave”. “Ella debería hacer mea culpa y ver qué hace uno como

autoridad frente a la sociedad. Ella tendría que pensar en dar un paso al costado,

renunciar o dar lugar a otro que realmente pueda desempeñarse de forma honesta”.

Paulón indicó que la resolución respecto a cuándo fue el video la dará la Justicia. No

obstante, observó que Carrizo “en el video dice que no se puede (vender) porque no

llegan bebidas”

