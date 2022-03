SOBRE LAS LÍNEAS DE RECORRIDO

Lo señaló el ministro Raúl Chico. Además, distinguió que fue un conflicto entre trabajadores y la patronal. Dos colectivos no tenían seguro.

Un caos fue el tránsito de ayer por la mañana. La novedosa metodología de protesta elegida por choferes de dos empresas de colectivos ante un reclamo de larga data para que se les abone los salarios impactó de dos formas. Por una parte, despertó furia en las personas que querían trasladarse por el microcentro con su automóvil, debido a la extensa demora congelados en un punto. Por la otra, activó encuentros de último momento entre la UTA y representantes del Gobierno para buscar una rápida solución, lo que derivó en abrir el análisis de quitarle las licencias a las empresas de transporte.

A los automovilistas (en gran medida) y motociclistas les llamó la atención el método de reclamo. Por primera vez la protesta se hizo cruzando los colectivos en las esquinas de diferentes calles y avenidas. Durante la mañana se contaron 10 cortes en las calles de ingreso y 6 en las principales avenidas. Esto se tradujo en un impedimento por partida doble: no se podía ingresar al microcentro como tampoco salir y también complicó a la prestación normal del servicio. Sucede que si bien el paro seguiría vigente -según comentaron anoche a este medio- el bloqueo de ayer no les permitió trabajar a los choferes de las empresas que ya habían depositado el salario a los trabajadores del volante.

La situación llevó a que la Policía y el municipio de la Capital intervengan labrando multas e infracciones contra los choferes y las unidades. Incluso, desde la fuerza de seguridad se radicó una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos y se determine la responsabilidad penal de los actores. A la vez, para despejar las calles, se ordenó el secuestro de las unidades aunque la medida solo alcanzó a dos colectivos que fueron enviados al corralón municipal.

Lo llamativo de esto es que, según indicó el jefe de la Policía, Ángel Agüero, las dos unidades carecían del seguro pertinente “que le permite trasladar y circular por la vía pública de acuerdo a la normativa vigente”.

Promediando la media mañana, con el enojo a flor de piel en automovilistas, el Gobierno intercedió para apaciguar los estados de ánimo. El vicegobernador Rubén Dusso -a cargo del Ejecutivo ya que el mandatario Raúl Jalil se encuentra en Dubái-, junto al ministro de Transporte, Raúl Chico se reunieron en el palacio legislativo con el secretario de la UTA Juan Vergara y el delegado de la empresa El Nene, Roque Chanquía, para dialogar por el reclamo de los empleados de esa empresa y de Cooperativa San Fernando.

En tanto y según trascendió, a los trabajadores de El Nene se les iba a depositar el salario aunque, en principio, no en su totalidad, el cual sería completado durante la semana entrante. Mientras, los de Cooperativa San Fernando percibirían un porcentual del haber y con ello retomarían los recorridos el día de hoy.

Tras el encuentro en la Legislatura, Chico remarcó que “el Estado cumplió con su rol, que es el de haber transferido el día de ayer -por el jueves- los subsidios nacionales y se está trabajando en el expediente para transferir los subsidios provinciales”. En este orden de ideas, deslizó que la responsabilidad de lo sucedido ayer fue exclusiva de las empresas: “Quienes no pagaron fueron las empresas, que es algo ajeno y fuera del alcance del Estado. Llevaron a cabo una medida exagerada para lo que es la situación puesto que los recursos están y no se debiera haber provocado el caos que se provocó”.

Además, el titular de la cartera de Transporte mencionó que los representantes del gremio y de la empresa “se fueron tranquilos sabiendo que el Estado está cumpliendo como todos los meses en tiempo y forma con todos los subsidios” e insistió que “no es responsabilidad del Estado si ellos cobran en determinada fecha o no”.

El ministro no fue esquivo con la realidad y admitió que “para nosotros fue una sorpresa” la medida. Es que “habíamos tenido contacto con el gremio y nos trasmitieron que estaba todo normal y que trabajan normalmente”. “El Estado está haciendo lo que tiene que hacer, no fue responsabilidad del Gobierno (los bloqueos), es una decisión unilateral, de un reclamo de choferes de dos empresas a sus patronales, no al Estado”, sostuvo.

La prensa le consultó a Chico si habría posibilidades de quitarle las licencias de concesión a las empresas que operan con el transporte público. Chico respondió que sí y que se realizará un “análisis muy serio de la situación y vamos a ver, porque si hay empresas que no están en condiciones de operar solo porque no les llegó el subsidio un determinado día es muy probable que no esté en condiciones de llevar adelante este tipo de servicio”.

“Vamos a evaluarlo, entendemos la situación por la que pasaron las empresas durante la pandemia pero la provincia y nación estuvieron presentes. Hoy (por ayer) fue una situación entre patronal y empleados que hicieron pagar el costo a toda la ciudadanía”, cerró.

Por su parte y en diálogo con la prensa, Vergara sintetizó la historia de fondo que llevó a los choferes a reclamar de una forma tan polémica como novedosa por el modo. “Todos los meses venimos con medidas de fuerza, que a veces se cumplen, a veces no, a veces a último momento termina pagando y se levanta la medida pero esto ya cansa y los trabajadores dijeron ya basta, quisieron hacer otra cosa diferente”, dijo.

“Entiendo el caos que generó y el inconvenientes a distintas personas”, reconoció para comentar que los choferes “se enteraron que había plata y cuando se presentaron a la empresa les dijeron que no había fondos”.

Fuente: El Chasqui Digital