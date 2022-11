TORNEO FEDERAL AMATEUR

“Matadores” y “Santos” se miden en el Bicentenario tratando de asegurarse un lugar en la siguiente ronda. El que gane se asegura y el empate puede servir.

Desde las 17.00 en el estadio Provincial Bicentenario, Atlético Policial y San Lorenzo de Alem jugarán el último partido de la Zona 5 de la Región Centro del Torneo Federal Amateur. Encuentro que tiene pactado el arbitraje de Federico Cano de la Liga Chacarera.

En esta sexta fecha se define todo y eso lo saben los dos equipos. El que más obligado está es Policial por la diferencia de gol que ha cosechado hasta aquí.

Los dirigidos por José Mohamed, deben ganar para asegurarse el pase de ronda, ya que San Lorenzo lo supera en cantidad de goles convertidos, un eventual empate o una derrota que no sea por mucha diferencia, le alcanzaría para ser uno de los mejores segundos, y de esa forma continuar.

Para eso, el DT contará con la vuelta de Juan Trejo en el medio campo, y la de Franco Córdoba en el arco, más la recuperación de varios jugadores que estaban superando estados gripales, pero se cree que no habrá muchas modificaciones con el equipo que ganó en la fecha pasada.

En San Lorenzo, el panorama es un poco mejor, entendiendo que la victoria lo deja clasificado al igual que el empate, no importa la diferencia. Sí se complicaría el camino si es una derrota, ya que tendrá que ver cómo fueron los resultados de las otras zonas para saber si puede seguir en el torneo.

Hugo Corbalán estuvo más que conforme con la producción de su equipo en el clásico, y no tendría modificaciones, a pesar de que estaría en condiciones Gonzalo Gómez, y que la suspensión de Federico Álamo no modifica el once inicial.

Probables formaciones

Policial: Córdoba o Véliz; Joel Ferreyra, Thomas Romero, Matías Sacco y Luís Córdoba; Maximiliano Mendoza, Marcelo Cruz Vera, Emanuel Ceballos y Juan Trejo; Luis Seco y Roberto Saquilán.

San Lorenzo: Pablo Lencina; Iván Suárez, Alejandro Galván, Maxi Acuña y Arian Giordano; Lucas Comachi, Dulchic o Gómez; Leonardo Rojas y Alex Pinto; Matías Solohaga y Franco Coman.

