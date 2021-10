La agente de policía Fernanda Gabriela Santillán fue enviada a juicio por un grave hecho ocurrido en 2015 cuando arrestó en forma ilegal a dos mujeres y a una de ellas la obligó a desnudarse frente a todos y la golpeó en una comisaría. La víctima estaba embarazada al momento de ocurrir el hecho. Santillán es la misma uniformada que en agosto pasado arrestó en forma violenta a dos mujeres en pleno centro de la ciudad, hecho por el cual fue imputada y está en plena investigación. Tras el hecho de 2015 la policía continuó ejerciendo hasta ahora, según acreditación por legajo realizado en el marco de la pesquisa. Recién tras el último episodio fue pasada a disponibilidad.

Según la información de fuentes judiciales, el fiscal de instrucción N° 9, Jonathan Felsztyna, finalizó la investigación iniciada en 2015 por el exfiscal Roberto Mazzucco. Así después de reunir otros elementos de pruebas y sumar pericias envió a juicio la causa.

En base a la instrucción, el hecho sucedió en junio de 2015, según la denuncia de ambas mujeres víctimas, quienes se habían dirigido a la Comisaría Décima a efectuar un trámite. Señalaron que antes de ingresar al edificio policial habrían tenido un cruce de palabras con el personal que estaba en la entrada. Acto seguido -según la denuncia- las mujeres se marcharon del lugar, pero al apartarse unas cuadras, un patrullero se interpuso en su camino y dos mujeres policías las obligaron a subir al vehículo en forma violenta. Una de las policías ingresó a la casa para reducirla.

Según la presentación, las mujeres fueron llevadas hasta la Comisaría Décima en donde fueron golpeadas. A una de ellas y quien estaba embarazada la obligaron a quitarse la ropa frente a todos los que se encontraban en el lugar.

Después de ser liberadas se dirigieron a la Unidad Judicial N° 2 a hacer la denuncia aunque sin nombrar a las policías. No obstante, mencionaron que podían describir físicamente a una de ellas.

La Fiscalía de Instrucción N° 9 logró identificar a la uniformada, quien se presentó en forma espontánea en la fiscalía. Con el avance de la causa la investigación identificó a la segunda policía, quien también fue imputada. Esta policía murió en un accidente años después del hecho.

Finalmente Santillán fue imputada por “violación de domicilio”, “abuso de autoridad”, “privación ilegítima de la libertad agravada” y “vejaciones”, todo en concurso ideal en calidad de coautor.

Al momento de ser indagada Santillán, aconsejada por su abogado en ese momento Orlando del Señor Barrientos, negó que los hechos hubieran ocurrido así. Jonathan Felsztyna la envió a juicio por ese hecho.

Comerciantes

El hecho ocurrido el 14 agosto pasado fue grabado por distintos transeúntes y en donde se observa a Santillán arrestando en forma ilegal y violenta a dos mujeres.

Fue imputada e indagada por los delitos de “privación abusiva de la libertad en concurso ideal con lesiones leves calificadas, por haber sido cometido por miembro policial en abuso de sus funciones”. La investigación por ese hecho está en proceso.

“Me hizo quitar la ropa y me dejó en el baño”

Una de las víctimas de Santillán en junio de 2015 relató el momento vivido en ese momento a El Ancasti.

“Lo que nadie sabe es que yo estaba embarazada cuando ocurrió el ataque. Ese día fue terrible. Todo se inició porque yo había ido a acompañar a una amiga a la comisaría y no la saludé a ella (por Santillán). Cuando salí me dijo: ‘vos a mí me saludás’. Una locura”, contó la mujer, que evitó brindar sus datos por temor a represalias.

“Cuando llegamos a casa y luego de esa persecución en la que a mí y a mi amiga, con la que íbamos en moto de regreso de la comisaría, nos tiraron el móvil encima, nos detuvieron frente a mi casa. Nos pidieron los papeles de la moto y ahí comenzó todo.

Yo entré a buscar los papeles y ahí fue cuando ella (por Santillán) me tomó del cuello. Entró sin orden de allanamiento a mi casa. Me llevó a la comisaría y allí me hizo desnudar, me dejó en el baño y me pegó con saña. El oficial principal tuvo que decirle que la corte”, dijo.