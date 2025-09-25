En un acto que destacó el compromiso con la inclusión y el desarrollo barrial, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, junto al gobernador Raúl Jalil, inauguró las obras de puesta en valor de la Plaza Las Acacias, en el barrio 23 de Abril.

Esta renovación integral, que incluye equipamiento inclusivo y mejoras en la infraestructura, busca brindar a los vecinos un espacio público de calidad para la recreación, la seguridad y la convivencia.

La ceremonia contó con la participación de la presidenta de la Asociación de Personas con Autismo Catamarca, Mercedes Ballut, quien agradeció el esfuerzo del municipio con la comunidad de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Explicó que los juegos inclusivos, con su diseño sensorial, son un «gran logro» para las familias de chicos con TEA y un «mimo al alma» para quienes durante años no tuvieron un espacio adecuado. «Esto la verdad parece un pequeño detalle, pero para las familias de los chicos con TEA es un gran logro. Saber que hay un Estado presente, que se nos tiene en cuenta en cada obra que se inaugura o que se remodela», afirmó.

Por su parte, el secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Alberto Natella, destacó que la inauguración de la plaza es el cumplimiento de la palabra empeñada por la gestión municipal y provincial. Señaló que la obra es parte de un esfuerzo sostenido por llevar «espacios públicos de calidad» a todos los barrios de la ciudad. «Hoy estamos muy cerca de cumplir esa meta. ¿Saben por qué? Porque nos permite contrastar profundamente… con un gobierno que se ha olvidado de la obra pública», enfatizó. Natella concluyó que la gestión de Saadi se ha distinguido por estar «siempre cerca de la gente» y pidió a los vecinos cuidar el espacio, ya que «surge de la voluntad de este barrio y está hecho también con el dinero de todos ustedes».

Finalmente, el intendente Gustavo Saadi celebró la entrega de un espacio público «totalmente renovado» para los vecinos del barrio 23 de Abril. Recordó las obras de infraestructura realizadas en la zona, como la conexión de agua, cloacas, asfalto y luces LED, y destacó la visión de su gestión de no tener «barrios de primera y de segunda». «Nosotros no queremos barrios de primera y de segunda categoría, queremos barrios donde todos los vecinos y vecinas puedan vivir, puedan crecer y puedan desarrollarse con dignidad, con todos los servicios públicos a su alcance… y a 5 minutos una plaza de cercanía», sentenció.

Saadi explicó que la puesta en valor de una plaza va más allá de lo estético: mejora la salud, genera seguridad y se convierte en un «lugar protegido». El intendente mencionó el avance de su gestión en la provisión de servicios básicos, asegurando que para el año 2027 la Capital será «la primera ciudad Capital del interior del país en garantizar a cada uno de sus vecinos y vecinas que puedan vivir en su barrio dignamente». Finalmente, instó a los vecinos a cuidar este nuevo espacio, ya que las obras se realizan «gracias al aporte de ustedes».

La renovación de la Plaza Las Acacias incluyó una serie de mejoras sustanciales. Se ejecutaron nuevas camineras, paseos internos y áreas recreativas con juegos infantiles. Se sumó una zona de gimnasios al aire libre para fomentar el deporte y se renovó la iluminación con tecnología LED, lo que garantiza mayor visibilidad y seguridad. Además, se instaló un sector de juegos diseñado especialmente para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), promoviendo la inclusión. Para la comodidad de todos, el espacio cuenta con conexión Wi-Fi gratuita.

Cabe destacar que, esta obra, no es la primera ejecutada, a través del Presupuesto Participativo y que tiene como objetivo, incluir juegos para niños y niñas con TEA, los otros espacios ya inaugurados son: Plazoleta de los Colores ubicada en el barrio Romis Raiden, la reciente inaugurada Plaza 1º de Mayo en Villa Parque Chacabuco y próximamente se sumará la Plaza de la Puna, ubicada en la avenida San Martín Norte.

El evento contó con la presencia del gobernador de la Provincia, Raúl Jalil; el secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Alberto Natella; los diputados provinciales Gustavo Aguirre y María Argerich; el concejal Matías Funes; el secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela; el secretario de Servicios Ciudadanos, Martín Barrionuevo; y el secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Nicolás Acuña.