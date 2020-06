Un sindicato que representa a los empleados estatales quiere replicar la futura

apertura de paritarias del Gobierno para con los docentes. Más allá de que el

mandatario Raúl Jalil haya asegurado el aguinaldo para los empleados públicos y

haber descartado un aumento salarial, desde la Asociación de Trabajadores del

Estado (ATE) consideran todo lo contrario.

Para el caso, buscan la apertura de una paritaria donde se discuta la reforma del

Estado y a la vez se inicie el diálogo sobre un incremento de haberes.

El secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, rescató la nota enviada al jefe de

Estado de parte del Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (Fussi) y por la cual le

pidieron precisiones sobre la secretaría de Reforma.

El dirigente gremial recordó que en la reunión con el Gobernador se “habían hablado

algunas cuestiones que creíamos que eran certeras”. En este orden de ideas señaló

que los sindicatos creían que “iba a haber una proyección de diálogo con la

intersindical y que iba a haber información más fehaciente con un nuevo encuentro

para analizar la reforma laboral que se trataría en la secretaría”.

De acuerdo a la información que poseen en el sindicato, no se armaría la secretaría

de Reforma, con lo cual “se vuelve atrás con eso, no se avanza”. “Desde la

intersindical, ante la incertidumbre, decidimos clarificar y poner de relieve nuestra

decisión de que, de una vez por todas, el Gobierno llame a los actores que son los

trabajadores, que se sincere y que haga cosas concretas”, dijo Arévalo.

A la vez, remarcó que “si no quieren crear esa secretaría, que abran paritarias, como

harán con los docentes”. Sobre este eje, el titular de ATE consideró que en una

paritaria “se discuta todo lo que se tenga que discutir”. “No veo cuál sería el

problema, en paritaria se pueden discutir muchas cosas y dentro de ello la reforma”,

agregó.

En diálogo con Cae el Telón, el secretario general de ATE fue consultado sobre las

expresiones del Gobernador acerca del aguinaldo y el descarte de un aumento

salarial.

“El aguinaldo es un derecho, como lo es el sueldo completo de un trabajador, por lo

tanto, es una obligación, no es un favor”, alegó Arévalo. En este sentido, apuntó que

el Ejecutivo no puede “decir ‘sí, voy a pagar el aguinaldo’, lo tiene que pagar”.

En esta línea, sostuvo que “el aumento salarial también se tiene que discutir”. Sucede

que “son más de seis meses con caída constante del poder adquisitivo y los

trabajadores no tuvieron ninguna recomposición”.

“Más allá de la pandemia, que es algo que entendemos, se tiene que ir hablando (de

un aumento en los haberes para los empleados estatales), buscar un camino, porque

si esto no mejora, el sueldo de un empleados público pasará a ser como el sueldo de

un municipio, un plan social o una beca”, concluyó.

