En el Gobierno se avanza con una agenda para recibir al presidente Alberto

Fernández quien, si no hay cambios, estaría en Catamarca este jueves. Incluso se

baraja la opción de que la visita del Presidente sea el viernes.

Si bien Fernández ya pisó suelo catamarqueño en el pasado, esta sería la primera

visita oficial en el cargo de Presidente. A finales del año pasado y días antes de

asumir la conducción del país, Alberto encabezó la inauguración del parque “Raúl

Ricardo Alfonsín”, acompañado por la entonces gobernadora y actual diputada

nacional Lucía Corpacci y el actual gobernador, Raúl Jalil. Por aquel entonces,

Fernández también visitó los municipios ambateños de Las Juntas y El Rodeo.

Esa no fue la primera vez que Fernández estuvo en la provincia. Antes de las

elecciones PASO vino a nuestra tierra, oportunidad en la que también estuvieron

Sergio Casas (por aquel entonces gobernador de La Rioja) y el tucumano José Luis

Manzur.

Ahora bien, en principio, el Presidente tiene en agenda visitar esta semana

Catamarca y luego, en el mismo día, trasladarse a la vecina provincia. En Casa de

Gobierno se manejan dos fechas posibles: el jueves 11 o el viernes 12. Hasta el

momento y en caso de no haber cambios en la agenda oficial, la Provincia coordina

con Nación el arribo para este jueves, cuando el Presidente recorrería el hospital

monovalente Carlos Malbrán.

La llegada del Jefe de Estado surgió tras una invitación de Jalil junto al gobernador

de La Rioja, Ricardo Quintela. En diálogo radial, el mandatario catamarqueño señaló

que “se lo invitó y estamos esperando su respuesta, queremos que nos visite”.

