A finales de octubre del año pasado, la diputada Alejandra Pons presentó una iniciativa a efectos de solicitar al Ministerio de Seguridad que emita informes con respecto a las acciones que está llevando a cabo para mitigar y erradicar la violencia en la zona del Alto Fariñango, más conocido como el “polo bolichero”. El proyecto de resolución se encuentra en la Comisión de Legislación General de la Cámara baja.

Con el traslado de los locales bailables hacia la avenida Arnoldo Castillo, en la zona norte, jurisdicción de la Comisaría Séptima, durante los fines de semana se suelen registrar situaciones de violencia. Tales suceden en el horario de salida de los boliches, mientras el personal policial realiza el “operativo de despeje”.

“Hace semanas que la violencia callejera es moneda corriente a la salida de los espacios bailables ubicados en la zona del Alto Fariñango. Cada fin de semana se registran en la madrugada estos diferentes episodios de violencia que ponen en peligro la vida de los jóvenes que son habitués de los mismos. Hace unos días, los medios de comunicación locales informaron sobre un episodio violento, donde un joven terminó inconsciente tras un brutal golpe cuando intentaba separar una pelea”, remarcó la legisladora en los fundamentos.

Además, destacó que circuló un video en redes sociales. En la ocasión, un joven se encontraba tendido en el suelo, inconsciente. “Las imágenes son sumamente preocupantes. Los agresores, según trascendió, escaparon antes de la llegada de la Policía por lo que no hay detenidos por el hecho. Lamentablemente no llama la atención este tipo de sucesos. No obstante, las autoridades afines no se han pronunciado al respecto. Ante el aumento de los ataques en este territorio, desde el Ministerio de Seguridad provincial no ha contribuido a erradicar este problema, mucho menos a mejorar el panorama”, destacó.

Según la diputada Pons, la ausencia de políticas públicas que brinden mayor seguridad a los ciudadanos en estas circunstancias es fundamental. Para ello, consideró que se debe “poner atención en la prevención, en las circunstancias que afectan a los grupos más vulnerables y que inciden en la calidad de vida y la generación de violencia”.

La legisladora advirtió que se trata de un problema de orden público. Por ello, se necesita que se tomen medidas y tener un conocimiento concreto de las medidas que se están llevando a cabo para revertir esta situación.

“Tenemos un problema de inseguridad. No puede haber mayor incongruencia y descontrol. Es de carácter urgente que la ciudad tenga un plan de seguridad local. Necesitamos que se informe sobre las acciones que están llevando a cabo para erradicar este flagelo”, sostuvo.

El proyecto del polo turístico y gastronómico, ubicado entre las avenidas México y Belgrano, hacia el oeste del arroyo Fariñango, fue presentado en mayo de 2014. La Municipalidad de la Capital había destinado a este sector para la ubicación de emprendimientos de esparcimiento, deportivos y gastronómicos. Según se había explicado en su momento, la finalidad de la intervención en el arroyo Fariñango es el establecimiento de un polo de desarrollo en donde se brinden servicios de excelencia en gastronomía y esparcimiento. A principios de 2017, el proyecto del Alto Fariñango comenzó a tomar forma y a consolidarse. En la costanera oeste del arroyo Fariñango, locales bailables y patios cerveceros abrieron sus puertas.

Sin embargo, los disturbios a la salida de los boliches comenzaron a ser frecuentes. En julio de 2017, con la idea de ordenar las noches durante los fines de semana en la zona del Alto Fariñango, desde la Policía de la Provincia junto con la Municipalidad de la Capital se dispuso que por cada fin de semana haya un coordinador, entre las fuerzas especiales de la Policía de la Provincia.

