Piden incluir a libertarios en el debate por la reforma

«El tiempo me dará o no la razón. Si realmente quieren, tienen que desmantelar un sistema de justicia que hoy lo privilegia, porque no los investiga. Esos son los verdaderos privilegios que tenemos que cortar», consideró.

Por otra parte, Ávila evitó referirse a la polémica interna en la UCR por la reunión entre oficialismo y oposición en la casa del presidente del radicalismo, Alfredo Marchioli. «No voy a entrar en cuestionamientos a otros partidos, sería una falta de respeto de mi parte. Cada partido hace las reuniones que ellos consideren que tengan que hacer», consideró.

Sin embargo, expresó su preocupación por los dichos del presidente del partido radical en base a ese encuentro. «A mí me preocupa cuando Alfredo Marchioli dice que han llegado a grandes coincidencias y que solamente se les va a exigir que vuelva a funcionar el Consejo de la Magistratura», dijo.

«No me preocupa si se han reunido en una finca o dónde lo hayan hecho. No estoy de acuerdo con solo restituir el Consejo de la Magistratura, hay que exigirle al Gobierno que dé de baja todo ese sistema judicial que ha montado a partir de haber aumentado los miembros de la Corte y de haber hecho entrar por la ventana a tantos magistrados que ni siquiera rindieron concursos», manifestó.

Límite a las reelecciones

Por otra parte se expresó en torno al proyecto que limita las reelecciones indefinidas. «Este proyecto es para que se quede tranquilo Gustavo Saadi de que va a tener sus dos períodos», aseveró.

«Estoy de acuerdo con limitar las reelecciones, pero nada dice que no puedan volver al poder y pasárselo para seguir gobernando las mismas familias feudales que gobiernan Catamarca desde el año 1987. Si el Gobierno quiere hacer seriamente una reforma, tiene que ir a un sistema de segunda vuelta. Es un golpe de efecto, porque quieren plantearlo apenas ganan una elección, como diciendo que están poniendo un freno a las reelecciones», cerró.