Música

Los 3 músicos ingresaron al famoso salón ,desde el Viernes pasado por la noche que se realizó el evento.

La semana pasada se llevo a cabo la ceremonia 2023 del Salón de la Fama del Rock and Roll , donde Sheryl Crow, y la estrella del pop Olivia Rodrigo dieron el arranque de salida a la premiación actuando, y Missy Elliott, que es la primera artista femenina de hip-hop en ser incluida, fue la encargada de cerrar el acto.

En ausencia al gran George Michael , los artistas Miguel, Carrie Underwood y Adam Levine lo homenajearon interpretando sus éxitos Careless Whisper, Faith y One More Try.

Queen Latifah presentó a Missy Elliott: “Nada sonó igual después de que Missy entrara en la escena. Es una artista vanguardista sin querer intentarlo”.

Por su parte, Kate Bush, fue presentada por Big Boi de Outkast, quien alabó su música por sonar tan contemporánea hoy como cuando se publicó por primera vez.