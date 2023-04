Enviados especiales de los medios La Stampa y Messaggero, de Italia; Die Welt, de Suiza y Alemania, y ABC, de Madrid, que arribaron el lunes pasado a la provincia, recorrieron durante la semana la región centro, oeste y puna catamarqueña en un «press trip», organizado por el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), con apoyo de la Secretaría de Gestión Turística del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.

Durante la estadía en la Capital, visitaron la Fábrica de Alfombras, ubicada en el Predio Ferial Catamarca; el Campanario de la Catedral, la Casa de la Puna, realizaron un Bicitour por El Jumeal y por la tarde realizaron una cabalgata en Las Juntas.

El viaje continuó por la región oeste con una jornada de trekking en Los Castillos de Villa Vil, en Belén; y en Fiambalá visitaron el Cañón del Indio, en el Paso Internacional de San Francisco; las Termas, y la Duna Mágica de Saujil.

En Antofagasta de la Sierra recorrieron el Campo de Piedra Pómez; acerca de este atractivo natural la periodista Ute Müller, de Die Welt, dijo: «Parece que las piedras te hablan y que estás en un sitio que no es de esta tierra, me quedé sin palabras, tan fascinada que me olvidé a mí misma, de todo mi alrededor».

«He tenido 5 días maravillosos en Catamarca. Pocas veces en mi vida he visto paisajes tan sobrecogedores, de tantas montañas, con variaciones de colores tan intensas, formaciones rocosas tan increíbles, paisajes vastos y bellos que cautivan el corazón enseguida. También ha sido una experiencia la amabilidad y la hospitalidad de la gente que nos acompañó y que encontramos durante nuestro camino. Catamarca merece ser conocida mucho más y nosotros vamos a contribuir a ello», aseguró la periodista suizo-alemana.

Los periodistas italianos consideraron que el Campo de Piedra Pómez es un lugar «único en el mundo», tras haber visitado otros sitios con maravillas naturales. «El parque da una emoción intensa que debo decir es sorprendente, no puedo dejar de agradecer a quienes me aconsejaron conocer este lugar», expresó Andrea Battaglini, de La Stampa.

Por su parte, Laura Pintos, de ABC, de Madrid, valoró la diversidad paisajística y la cantidad de experiencias que ofrece la provincia: «Esta visita ha Catamarca me ha descubierto un paisaje increíble, una naturaleza que nos recuerda un poco nuestro papel en la tierra con la Pachamama y sus maravillas. Realmente es una provincia que tiene de todo, tiene cultura, tiene música, tiene artesanía y tiene estos paisajes en los que uno se puede perder y realizar todo tipo de actividades. Me encantaron todas las experiencias, desde las dunas, las termas, los trekkings, los pueblos, conocer su historia, los telares, las casas de adobe. Me llevo muchos recuerdos, muchas imágenes y muchas emociones», aseguró.

Por su parte, Nicolas Fresco, representante de prensa del INPROTUR, agradeció al equipo de la Secretaría de Gestión Turística por el acompañamiento y la logística durante todo el viaje: «Ha sido un placer recorrer la provincia de Catamarca, todos los destinos increíbles», finalizó.

El viaje promocional fue acompañado y guiado por la técnica en Turismo y guía profesional Cristina Capilla.