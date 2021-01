"Perdí hasta los remedios para las convulsiones": dramático testimonio de un hombre afectado por el terremoto de San Juan

19 enero, 2021 21:05

Mario Molina vive en un asentamiento en la localidad de Pocito en San Juan y perdió todo por el terremoto: “Tengo nada más lo que tengo puesto”.

(Fuente: Jorge Castro)

La provincia de San Juan quedó fuertemente afectada por el terremoto ocurrido en la noche del lunes. Si bien no se reportaron víctimas fatales, los fuertes movimientos destruyeron miles de viviendas y dejaron a muchas familias sin nada.

Mario Molina vive en un asentamiento en la localidad de Pocito, cerca de la Ruta 40 y logró salir justo a tiempo de su vivienda cuando ocurrió el terremoto. En diálogo con el periodista Jorge Castro contó que perdió todo, que necesita ayuda de manera urgente y que las autoridades de la Municipalidad lo ignoran.

“Se me cayó la casa, tengo todo aplastado. No tengo ropa, no tengo nada. Tengo nada más lo que tengo puesto”, expresó con dolor este hombre que vive solo y que perdió hasta los medicamentos que debe tomar para tratar su epilepsia.

“Soy incapacitado, tengo muchos problemas. El intendente de Pocito me prometió ayuda pero nunca me ayudó en nada. Nadie de la Municipalidad ni del Gobierno vino”, siguió.

Mario explicó que tuvo que pasar la noche al aire libre y que, si no consigue un alojamiento en las próximas horas, también deberá dormir allí este martes. Y si bien destaca la ayuda de sus vecinos, que le llevaron agua, insiste en que el terremoto le destruyó todo: “Me quedé sin nada. Lo único que tengo es lo que tengo puesto. Hasta los remedios que tomo para la convulsiones me quedaron debajo de la casa”.

Por último el hombre apuntó no solo contra la ausencia del Estado, sino que incluso reveló que se comunicó con una funcionaria de Acción Social pero que lo ignoró por completo: “Me dijo que estaba ocupada y que esperara. Me cortó, la llamé y nunca contestó”.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

Seguinos en YouTube