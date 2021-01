Acostada y en short, Romina Malaspina supo cómo derrotar al verano (de un solo golpe)

19 enero, 2021 20:57

Romina Malaspina comenzó el año más radiante que nunca. La conductora posó al borde de la pileta y encantó a sus seguidores de Instagram.

Romina Malaspina sigue brillando y dándole batalla al verano. La conductora de noticias de Canal 26 vive un gran presente personal y profesional. Fiel a su estilo, comparte varios momentos de su vida en las redes sociales.

Tan solo en Instagram, Romina Malaspina tiene más de 2.6 millones de seguidores, número que va en aumento a medida que su presencia en esa red social crece.

En su feed se pueden encontrar los looks que utiliza antes de salir al aire, rutinas de entrenamiento, postales sensuales y momentos junto a su mascota.

Lo cierto es que no hay imagen en la que no deslumbre y reciba miles de me gusta y comentarios de sus fans. Este martes no fue la excepción y venció al verano con una foto a la orilla de la pileta.

Romina Malaspina posó con un top de mangas largas y un minishort. “Holis 🧚🏼 ¿Cuál es tu color favorito para vestirte? A ver cuánto me conocen, ¿cuales son los míos? 😜”, preguntó la conductora en su publicación de Instagram.

Sus seguidores reaccionaron inmediatamente y en cuestión de minutos le dejaron más de 60 mil me gusta y cientos de comentarios con respuestas a la pregunta.

Frente a la cámara y en corset

Video: Instagram @romimalaspina

Romina Malaspina está a la vanguardia en moda. La joven compartió un video con sus seguidores de Instagram en el que mostró lo bien que le quedaba un corset negro.

