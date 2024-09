Música

Jane’s Addiction se disculpó a través de una historia de Instagram y canceló el siguiente concierto, tras una pelea en el escenario entre miembros de la banda. “Queremos extender una sincera disculpa por los acontecimientos que se desarrollaron anoche. Como resultado, cancelaremos el show de mañana por la noche en Bridgeport”. Luego, ofrecieron detalles sobre el reembolso y dieron las gracias a los fans.

Aún no se informó que sucederá con las fechas restantes de la gira, que concluirán el 16 de octubre.

Según las imágenes, Farrell se acerca a Navarro empujándolo mientras estaba tocando. La pelea se disolvió rápidamente y las luces se apagaron mientras un grupo de miembros del equipo, así como Eric Avery, intentaban sujetar a Perry y sacarlo del escenario. El espectáculo terminó cuando solo habían interpretado 11 canciones.

Perry Farrell and Dave Navarro just got in a fight and the concert ended. pic.twitter.com/vCDOM0zBXG

— Rich Whitaker (@RMWhitaker) September 14, 2024