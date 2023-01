El accionar de los policías que participaron del operativo despeje el pasado 1 de

enero a la salida del local bailable Wika fue duramente cuestionado a raíz de los

videos viralizados, donde se muestran los incidentes entre los hermanos Sosa

Soler, de 22 y 28 años, y la Policía, que fue denunciada por apremios.

Días atrás, el jefe de Policía Ángel Agüero expresó públicamente que las técnicas

de reducción y traslado que emplearon los policías no son las que le enseñaron en

la Escuela y consideró que esa fue la falla que tuvieron.

A esas declaraciones se suma ahora la del abogado Pedro Vélez, quien en la

jornada de ayer consideró que “los policías tuvieron conductas lindantes con la

tortura”.

Vélez, que patrocina legalmente a los jóvenes Sosa Soler, indicó: “Todos hemos

visto los videos, los cuales son elocuentes, a veces una imagen vale más que mil

palabras. De estos videos surge patente que se les propinó una golpiza

injustificada y en un claro acto de exceso policial, sin razón alguna”.

Mientras la Justicia avanza en la investigación de los presuntos excesos policiales,

el abogado expresó que se constituirá como querellante en la causa. Además,

solicitará las grabaciones del interior de los móviles policiales cuando los jóvenes

eran trasladados a la Comisaría Quinta.

“Vamos a tratar de ver si se pueden obtener las filmaciones del interior de los

móviles. Eso les daba impunidad, ya no estaban los cientos de testigos que

presenciaron los primeros hechos. Luego siguieron los golpes, incluso conductas

lindantes con la tortura, como privarlos de respiración a ambos hermanos en

distintos móviles pero con un accionar similar, tanto de los numerarios policiales

varones como del personal femenino de la fuerza de seguridad”, indicó.

Cabe recordar que tras los incidentes, el jefe de Policía ordenó trasladar de

dependencia policial a las dos mujeres policías que quedaron expuestas en los

videos viralizados.

En tanto, Asuntos Internos lleva a cabo un sumario administrativo al personal

involucrado en el operativo. Deberán determinar si serán suspendidos o no.