IMPUTADO POR “ABUSO SEXUAL”

La fiscal Yésica Miranda realizó el planteo. En 10 días, el juez de Control de Garantías resolverá el pedido.

La fiscal de Instrucción de Primera Nominación, Yésica Miranda solicitó que Lucio Andrés López (60), acusado por una agresión sexual contra una niña, continúe privado de la libertad. El planteo lo realizó ante el juez de Control de Garantías de Primera Nominación, Rodolfo Maidana. Tras la audiencia, el magistrado pasó a un cuarto intermedio hasta el 27 de junio, cuando dará a conocer la resolución.

López, un reconocido folclorista, fue imputado por “abuso sexual simple agravado” y dos hechos de “abuso sexual con acceso carnal agravado”. La denuncia fue realizada a mediados de marzo del año pasado en la Unidad Judicial N° 10. En la acusación, los padres de una niña de 13 años indicaron que López era profesor de Música de su hija.

López fue detenido en su casa en San Antonio, Fray Mamerto Esquiú, por orden de la fiscal Miranda, tras reunir los elementos de prueba correspondientes.

La fiscal ordenó medidas preliminares en la causa, entre ellas envió oficio al Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), solicitando que entreviste a la niña para conocer su estado emocional. En paralelo, la representante del Ministerio Público Fiscal analizó los elementos proporcionados por los denunciantes. López es asistido por el abogado del foro local, Luciano Rojas.

El defensor Rojas indicó que no se demostró la existencia del hecho investigado, mucho menos en los extremos que lo ubica el Ministerio Público Fiscal. Además, para el abogado, no existe elemento alguno que advierta que la libertad de López implique riesgo procesal que justifique el dictado de la medida cautelar. “Por eso, solicitamos que se rechacen la prisión preventiva y, por el contrario, se ordene el correspondiente recupero de libertad”, indicó.

Denuncia

En marzo del año pasado, el padre denunciante descubrió los mensajes de Whatsapp que el músico le escribía a su hija. A través de estos, se revelaba que se había aprovechado sexualmente de la niña. El vínculo del imputado con la familia de la víctima era lo más cercano a una amistad a partir de la música.

“Era una excelente persona. Lo tenía en el podio. Nos aconsejaba”, dijo el padre a El Ancasti, quien relató que las prácticas las hacían en su casa. “Ensayaban, iban viendo temas. Siempre juntos. Hasta que un día me dijo que quería estar a solas con ella, me dice que la quería llevar a la casa para tener más privacidad. Se la confiamos. Hablamos con mi señora y dijimos que sí porque sino va a pensar que no creemos en él”, contó. Luego vino el cambio de conducta de su hija y el posterior descubrimiento de los mensajes, los audios. El hombre no dudó en hacer la denuncia penal.

El padre de la niña calificó a López como “un manipulador”. “Manipuló a nuestra familia, mayormente a mi hija. Me mintió a mí. Yo se la confié a él. Son cuatro años que viene trabajando conmigo, compartió varios asados en casa”, había expresado con dolor el papá.

Lucio López se hizo conocido cuando integró el grupo de folclore “Americanta”. En algún momento se separaron pero en marzo de 2021 volvieron a juntarse. La agrupación lo hizo público en sus redes sociales.

Días previos a que se conociera la agresión sexual, López fue encontrado en una zona de montaña en Ambato, adonde se había marchado, presuntamente al tomar conocimiento de la denuncia contra él.

Fuente: El Chasqui Digital