Música

Pearl Jam se sumó a la lista de artista que han tenido que cambiar la fecha -una vez más- sus respectivas giras de estadio.

Después de re-programar previamente las fechas de su gira europea planificada a fines de julio debido a la pandemia de COVID-19; Pearl Jam anunció que la gira se retrasaría nuevamente, esta vez para el verano de 2022.

Pearl Jam’s 2021 European tour has been rescheduled for June and July of 2022. Previously purchased tickets remain valid. More info at https://t.co/EzVNqf5gso. pic.twitter.com/79VAQY4LkJ

— Pearl Jam (@PearlJam) March 30, 2021