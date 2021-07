Música

El icónico músico lo reveló en un nuevo documental.

La historia de los Beatles es inagotable: aún hoy hay historias que no conocemos, grabaciones inéditas, escenas detrás del telón que ni nos imaginamos. Es por eso que el documental de seis partes titulado McCartney 3,2,1 -que se estrenó en algunas partes del mundo en Hulu- es tan atrapante.

Se trata, quizás, de la entrevista más profunda que le han hecho, en la que Rick Rubin no sólo le pregunta de todo, sino que hace lo que cualquier ser humano desearía en el mundo: escucha música con él y desentraña la historia de cada acorde.

En ese contexto intimista y relajado es que Pual McCartney hace una de las confesiones que hasta ahora nunca había hecho: ¿Cuál es su canción preferida de los Beatles?

“Cuando me lo preguntan, estoy tentado a decir que es Yesterday porque la escribí de una manera muy mágica, pero la que más me gusta es…”, el suspenso se adueña del documental.

La canción que finalmente elige ocupa un lugar especial entre los amantes de las baladas de los Beatles: “Here, There and Everywhere”. La melodía de esta canción tiene mucho que ver con la historia íntima del grupo, más específicamente con su inigualable vínculo con John Lennon.

Si bien siempre se habló de su rivalidad, en un momento emotivo del documental, Paul cuenta que se había reunido con el resto de la banda para mostrarles una canción que acababa de componer, y que John no llegaba. “No estaba siempre listo, digámoslo así”, recuerda. “Cuando por fin apareció y escuchó “Here, There and Everywhere” recuerdo que me dijo, ‘oh, está sí que me gusta’… ¿Sabes qué? Eso era suficiente. Viniendo de John, eso era una gran alabanza”.

Rose Bouzon