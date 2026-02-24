Los trabajadores de la empresa VVC Textil, ubicada en El Pantanillo, iniciaron un paro por tiempo indeterminado y decidieron manifestarse en la planta, en reclamo del pago de sueldos, aguinaldos y vacaciones.

La empresa no accedería a ningún beneficio, dado que se encuentra en situación irregular, lo que profundiza la incertidumbre sobre la resolución del conflicto.

La medida refleja la tensión creciente entre empleados y empleadores en el sector textil de la provincia, y las negociaciones aún no arrojan señales de acuerdo. Mientras tanto, los operarios mantienen la protesta, buscando garantizar el cobro de sus derechos laborales