UTA confirmo que «empresa que no pague, no sale».

El problema, sobre todo para los usuarios que son los principales afectados en este tire y afloje, es que desde la entidad gremial por norma no levanta la medida de fuerza, a pesar del pago de algunas patronales. La modalidad que aplica, y así lo confirmó Juan Vergara, secretario general de la seccional de UTA, es que “empresa que no paga, no sale”. Según esta perspectiva, las que trabajarían este viernes con normalidad son El Nene, La Rubí y GM. La empresa 25 de Agosto es la que siempre presenta conflicto, porque aunque habrían recibido el dinero del Ejecutivo provincial, aún no cancelaron el mes de Enero y menos el bono de $20 mil. “Los choferes al saber que está la plata y no les pagaron, van a esperar y no van a trabajar, porque les pagarían recién mañana o el sábado”.

Dicho esto, lo que queda claro es que tres empresas van a trabajar normal y solo los pasajeros que hacen uso de la empresa 25 de Agosto son los que van a estar complicados este viernes hasta el momento..