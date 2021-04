Los trabajadores de Vialidad Nacional reclaman el cierre de paritarias 2020-2021 con recategorizaciones y pase a planta permanente.

El referente del gremio vial, Juan Verón, comentó que paralizaron las actividades y mantendrán el reclamo. “Tuvimos una jornada de paro por el reclamo que tenemos de las paritarias 2020 no fueron cerradas todavía, 2021 tampoco”, explicó.

Además, cuestionó a la patronal por la falta de respuestas ante los pedidos. “La patronal no responde a las cartas documentos”, apuntó mientras indicó que solicitan recategorizaciones para los empleados y planta permanente.

“De hoy en más no sé si responderán algo o si seguiremos con los paros o veremos qué pasa, hasta ahora no hubo ninguna respuesta, esto fue a nivel nacional, no solo en nuestro distrito”, sentenció.

